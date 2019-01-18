詐12億帶癌母老父「盡孝道」獲交保　竟哭窮：保證書換300萬保金

▲士林地院裁定不准涉嫌詐騙12億元的劉振強用保證書取代300萬元保釋金 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

逃亡近20年的經濟要犯劉振強涉詐12億元，2018年底被押解回台，一度帶著坐輪椅的癌母、拄著拐杖的老父出庭哭窮，最後獲裁定300萬元交保，竟又向法院聲請變更交保條件，想用「保證書」取代、拿回高額保金。士林地院審理後認為，本案牽涉金額龐大，若退還保金，就無法排除劉逃亡的風險，日前裁定駁回。

劉振強被控自1995年起，以肯因茲國際開發有限公司負責人身分，與哥哥劉振億聯手，偽造有價證券，詐騙裕台公司12億2668萬餘元，被依偽造有價證券、詐欺等罪起訴後，1998年潛逃赴美遭通緝，但2005年因涉及跨國販毒等案，被美國聯邦調查局逮捕入監，2018年出獄，11月被遣返回台。

士林地院一度裁定讓劉振強以5萬元交保，經高院撤銷發回，他竟推著坐在輪椅上罹癌的母親、扶著拄著手杖的父親出庭，期盼法官讓他能在家盡孝，好好照顧8旬又罹病的雙親；合議庭庭訊後裁定以500萬交保，但他哭窮拒保後遭羈押。

2018年12月，劉振強從看守所具狀聲請降低保釋金，法院裁准300萬元交保並限制住居、出境及出海，他又在重獲自由後，2019年1月具狀表示，保釋金是借來的，要付高額利息，希望改用「殷實之人」出具保證書方式，代替先前的保證金，但士林地院認為，本案金額龐大，為排除或降低被告逃匿風險，予以駁回。