1歲女嬰遭虐致死犯眾怒　朱學恒「X！每天都有這種人渣」

▲宅神朱學恒在臉書痛批家爆案件。（合成圖／翻攝自當事人臉書、記者黃彥傑攝）

政治中心／綜合報導

台南市一名17歲薛姓母親和李姓同居人對女嬰施暴致死，引起社會關注。名嘴朱學恆在臉書轉貼新聞，並用國罵痛批「X 每天都有這種人渣」。

據了解，這位薛姓母親和丈夫離婚後，帶著女嬰和同居人李姓計車司機（28歲）、薛女堂姐（20歲）、薛女何姓堂姐夫（26歲）一起生活。調查結果指出，4人都承認打小孩，看到小孩哭鬧就打，且1月因為女童哭鬧次數多，所以打得特別多，警經過警詢後將4人依涉殺人罪嫌移送。

女嬰生父得知自己的小孩被施暴致死，透過友人表示，前妻與同居人常抱怨小孩非常難帶，甚至出手施暴，卻因為自己苦無監護權，無法出手干涉，晚間接到醫院通知後，才得知女兒已被虐待致死，當場悲痛萬分。

警方初步瞭解，薛母稱該名女嬰因在家翻倒牛奶，一時氣憤於是持木條毆打，因發現女兒呼吸微弱，已近昏迷狀態，才趕緊坐計程車將該女嬰送醫急救，送至醫院時已無生命跡象。

網友看到這則新聞後盼政府能夠重視家報案件，留言表示，「支持虐童唯一死刑+鞭刑」、「接連三天的家爆，我們的政府做什麼的，每次看到這種新聞心好痛，政府還是只知道選舉而已」、「立法嚴懲啦」、「這真的誇張，一歲的小孩是懂什麼？」

▲朱學恒在臉書痛批家暴案件。（圖／翻攝朱學恒臉書）

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