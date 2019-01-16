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「新興經濟體大學」排名出爐！　442所大學中台大獲第10

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▲台灣大學,台大校門（圖／記者張一中攝）

▲台大今年獲得全球排名第10的好成績。（圖／記者張一中攝）

國際中心／綜合報導

英國《泰晤士報》高等教育特刊（THE）於今日公布2019「新興經濟大學」排行榜，在442所大學共同競爭的狀態下，台大於今年取得全球排名第10的佳績！

據THE報導，2019年新興經濟體大學排行榜（EmergingEconomies University Rankings 2019）涵蓋全球4大洲43國，從去年的378所大學增加到442所。而排行前十名的大學依序為，北京清華大學、北京大學、浙江大學、中國科學技術大學、莫斯科國立大學、復旦大學、南京大學、上海交通大學、南非開普敦大學，以及台灣大學。

▼北京清華大學排名全球第一。（圖／視覺中國）

▲北京清華大學。（圖／視覺中國）

THE指出，中國仍然是2019年中「代表性最強」的國家，有72所大學上榜，比去年增加63所。該國排名前5位中有4位、排名前10位中佔了7位。其中清華大學超過北京大學，成為今年的頂尖大學。

台灣於去年被巴西超越，下降到第四名，今年又被俄羅斯超越，雖然今年有高達32所學校上榜，比去年的31所進步，但有19所大學排名下降，整體表現在全部國家中排名第5。

而據中央社報導，台灣有許多所大學排名下降，其中交通大學下降4個名次，排名第28，國立台灣科技大學從第22名下滑至第34名，清華大學則從第20名下滑至第37名；但也有許多大學排名上升，台北醫學大學竄升14名，和清華大學並列第37名。中國醫藥大學和政治大學排名也都上升。

▼台北醫學大學今年竄升14名，和清華大學並列第37名。（圖／記者葉佳華攝）

▲臺北醫學大學附設醫院，台北醫學大學附設醫院，北醫，北醫附醫，北醫醫院，北醫醫院建築。（圖／記者葉佳華攝）

THE編輯波斯維爾（Ellie Bothwell）表示，「台灣今年的表現有好有壞，雖然有多所學校表現下滑，但也有學校大幅進步。」她表示，台灣和東南亞的聯繫加深，這項策略似乎展現了一些效果，來自馬來西亞、越南和印尼的國際學生人數近年來有所增長。由於台灣的出生率逐年下降，因此和這些國家的雙邊關係，將成為台灣的大學未來發展上的重要關鍵。

波斯維爾也指出，由於台灣和中國大陸的地緣關係，在吸引國際學生及員工方面有更多的潛在機會，如果台灣能抓住這些機會，未來將有更大成長。

THE是一個全球性組織，負責提供有關高等教育的數據，分析和專業知識。績效指標分為五類：教學（學習環境）、 研究（數量，收入和聲譽）、引文（研究影響）、國際視野（員工，學生和研究）、和行業收入（知識轉移）

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