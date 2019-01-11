神父修女一起參戰　梵蒂岡成立官方田徑隊拚奧運

▲梵蒂岡首支官方田徑隊由各個行業的運動員組成，共60人。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

梵蒂岡作為與義大利奧委會（CONI）簽署協議的一部分，於10日成立了一支官方田徑隊，主要目的是參加各項國際比賽，包括奧運及地中海運動會等，並由修女、神父及藥劑師等各種職業約60人組成。團隊主席兼梵蒂岡文化體育部門負責人表示，「我們的夢想就是在奧運會開幕式上看到代表團隊的羅馬教廷旗幟」。

綜合外媒報導，屬於天主教會最高權力機構聖座的梵蒂岡先前與CONI簽署協議，因此在10日組成官方田徑隊，目標是參與各項國際競賽，同時也將成為義大利田徑協會的一部分。這支團隊的第一批成員有60人，其中包括神父、修女、藥劑師、宗座瑞士近衛隊（Swiss Guards）及當地宗座圖書館（Apostolic Library）的62歲教授。

▲此支田徑隊希望參與各項國際比賽，並於奧運開幕看到羅馬教廷旗幟。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，這支田徑隊希望參加各項國際比賽，包括僅對人口少於100萬國家開放的歐洲小國運動會以及地中海運動會等。團隊成員中的藥劑師兼運動員米卡拉（Michela Ciprietti）表示，「我們團隊的目標並非完全只有競爭力，而是促進文化交流，並發起團結及反對種族主義的暴力行為」。

目前梵蒂岡田徑隊將參與本月20日的10公里長跑競賽，地點位於羅馬。此賽事主要紀念在阿根廷「骯髒戰爭」期間「失蹤」的長跑選手桑切斯（Miguel Sanchez）。CONI的主席馬拉戈（Giovanni Malago）對梵蒂岡隊的誕生表示歡迎，甚至承認有朝一日可能會剝奪意大利的獎牌。