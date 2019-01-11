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瘋電影／賭命運轉手　各位爸爸請把手機收起來

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文／賴賴

▲▼ 賭命運轉手　。（圖／ｉｍｄｂ）

瘋言瘋語：

大導演出手，全片大牌雲集，好久不見安迪賈西亞，這些老字號的一線，也只有這麼大牌的導演才請得動了，今年超風光的布萊德利庫柏參與，使得電影更添票房吸引力，果然好看又有內涵，平舖直述行雲流水，大導演很用力誠懇的傳遞一個猶如人生箴言的訊息。

這部電影若是有點年紀經歷過社會歷練，人情冷暖，社會百態，也嘗過功成名就卻失去與子女相處的成長時光，會更深刻體會到再多的錢都買不回時間，而那些你正在享受眾人歌頌應酬同時也失去和家人相處的點滴，孰重孰輕，80歲的導演親自演繹告訴你，電影流暢好看，沒有教條卻有不斷的提醒，站在長者的立場提醒著觀眾，不要忽略家人。

電影中這位年邁運毒者，他在高齡時期破產，他將成為社會家人的負擔，於是他索性去運毒，這是高齡化老人的悲哀，卻也是現實中的社會問題，電影雖然沒把這當重點，但事實上在美國，泡沫經濟之後的中年人就飽嘗失業困擾，沒有足夠的金錢哪來的兒女承歡膝下，這是問題，就算你把時間都投入賺錢工作，電影告訴你，他也不會回報你，所以做人真的好難，為人父母更難。

所以現代父母一定要把身體練好，把所有的時間安排滿，撇開工作時間，務必把時間花在和孩子互動上，不要再玩手機了，導演說的。

片　　名：賭命運轉手　
英文名稱：The Mule
類　　型：劇情
上映日期：2019-01-11
片　　長：116分鐘
導　　演：克林伊斯威特(Clint Eastwood)
演　　員：布萊德利古柏(Bradley Cooper) 、 泰莎法蜜嘉(Taissa Farmiga) 、 麥可潘納(Michael Peña) 、安迪賈西亞(Andy Garcia) 、勞倫斯費雪朋(Laurence Fishburne) 、 黛安薇絲特(Dianne Wiest) 、 克林伊斯威特(Clint Eastwood)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：華納兄弟


劇情大綱

劇情片《賭命運轉手》是克林伊斯威特的最新作品，這次他不只執導，還親自演出。主要卡司還包括布萊德利庫柏、勞倫斯費許朋、麥可潘納、黛安薇絲特和安迪嘉西亞，其他卡司包括艾莉森伊斯威特、泰莎法蜜嘉、伊格納西奧塞利齊奧、羅倫狄恩和尤金科德爾。

克林伊斯威特飾演厄爾史東，80幾歲的單身男子，收掉事業破產中，這時剛好有人提供他一份工作，只要他負責開車。聽起來很簡單，但不知情的厄爾其實加入了一場墨西哥犯罪集團的運毒計劃。結果他做得很好，甚至好到他運毒的次數愈來愈多，然後他被指派給一名統籌人，但不只有這個人在監視厄爾，他這個神祕的新運毒犯也被緝毒局探員柯林貝茲盯上。雖然厄爾不再為錢煩惱，但他過去的錯誤開始令他擔憂，他不確定自己是否能及時彌補錯誤，不然他不是落入法網，就是被犯罪集團追殺。

《賭命運轉手》是奧斯卡獎得主克林伊斯威特繼2009年叫好叫座的《經典老爺車》之後，首次再度自導自演。

▲▼ 賭命運轉手　。（圖／ｉｍｄｂ）

▲運毒賺了錢想和妻子重修舊好，妻子說其實不需要有錢就能擁有家人。

▲▼ 賭命運轉手　。（圖／ｉｍｄｂ）

▲緝毒小組抓不到毒販而苦惱。

▲▼ 賭命運轉手　。（圖／ｉｍｄｂ）

▲唯一接受外公的小孫女夾在媽媽不諒解外公的尷尬關係中。


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關鍵字：瘋電影,賭命運轉手,賴賴,克林伊斯威特(Clint Eastwood),布萊德利古柏(Bradley Cooper) , 安迪賈西亞(Andy Garcia) ,泰莎法蜜嘉(Taissa Farmiga)

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