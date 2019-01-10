防彈少年團加持 韓流海外粉絲明年破億 女性忠誠度高

▲「防彈少年團」是把韓流推向全世界的重要推手。(圖／翻攝自推特)

國際中心／綜合報導

「韓聯社」周四(10日)報導，韓國外交通商部旗下「國際交流財團」(KF)發表《2018地球村韓流現狀》 報告指出：2018年年底，海外113個國家的「韓流同好會」數量達1843個，會員共計8919萬人 ，較前年增長22%。

依照此一趨勢，到2020年時，韓流海外粉絲數目將超過1億。韓國「國際交流財團」表示，所謂「韓流同好會」是指韓國藝人的粉絲俱樂部、韓國文化、飲食、跆拳道等「同好會」，以及大學裡的韓流社團。

報導指出，去年韓流粉絲暴增主要原因是「防彈少年團」(BTS)的人氣高漲。其次是中國「薩德反飛彈系統」風波落幕以及日本「反韓」情緒降低所致。

報導說，作為韓流主力的「亞洲韓流」，目前仍保持著蓬勃發展趨勢。「國際交流財團」指出，女性韓流粉絲忠誠度超高，成為化妝品、旅遊等多領域的消費生力軍，韓國政府應該為她們制定相關政策。

「防彈少年團」成立於2013年，由7名21至25歲青少年組成，經紀公司是Big Hit娛樂。2018年，「防彈少年團」不僅受邀赴聯合國演講，知名度大增。 還登上美國《時代雜誌》封面，標題是「下一代领袖」，受重視程度可見一斑。