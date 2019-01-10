周杰倫親叔叔又打人！　出拳毆「女鄰居臉頰」恫嚇：要給妳教訓

突發中心／台北報導

天王周杰倫的叔叔周耀義日前因管理費糾紛，被控毆打、辱罵陳姓女鄰居「狗」，因此依傷害、公然侮辱、毀損及恐嚇罪名起訴，案件尚在審理中。不料周男又因不滿許姓女鄰居亂按電梯，揮拳毆打對方，遭台北地院依傷害罪判4個月有期徒刑，如易科罰金12萬元，全案可上訴。

▲周杰倫親叔叔。（圖／記者楊佩琪攝）



判決書指出，周耀義與許姓女鄰居是公寓的同層鄰居，未料2018年7月13日晚上周男只因不滿對方亂按電梯，竟然以身體擋住許女去路，徒手揮拳毆打她的臉頰，導致對方左臉挫傷併上唇挫傷，甚至在過程中恫嚇「要給你教訓」，行徑非常離譜。

法官審理後，由於錄影光碟只有影像而無聲音，因此無證據可以證明周男有對陳女恐嚇，另應為情緒性語詞，實難認主觀上有何恐嚇犯意，因此恐嚇罪部分不另起訴，僅依傷害罪判周耀義4個月有期徒刑，如易科罰金12萬元，可上訴。

其實這也不是周耀義第一次對鄰居動手腳而鬧上媒體版面，2018年1月27日，因漏水及管理費問題，與陳姓女鄰居發生衝突，期間不僅打掉陳女的手機，還抓著對方的頭撞牆辱罵「狗」，甚至恐嚇「等等會拿工具下來打」。目前雙方和解仍談不攏，案件尚在台北地院審理中。

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