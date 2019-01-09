新光金公主吳欣盈「不離婚原因」曝光！守護7受精卵不被銷毀…華南銀副董夫不給植入

圖文／鏡週刊

板橋林家第8代、華南銀副董事長林知延苦追新光金大公主吳欣盈多年，兩人結婚後，只維持不到3年就鬧婚變，雙方鬧上法院，相互攻擊，吳欣盈不願離婚的理由之一，是因不想讓她存放在醫院的7顆受精胚胎卵因離婚而被銷毀，但法院認為，雙方婚姻破綻日益擴大，關係惡化，林知延已不同意讓這7顆胚胎植入人體發育成胎兒，判准2人離婚；仍可上訴。

吳欣盈向法官說，為了避免因她與林知延判決離婚確定後，導致7顆胚胎遭強制銷毀，因此不同意離婚，但法官認為，依據《人工生殖法》規定，醫療機構實施人工生殖時，應取得夫妻雙方書面同意，這7顆胚胎是由新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院依法對吳欣盈及林知延在婚姻狀況存在時所取得，依法要在夫妻同意下才能植入人體發展成胎兒。

合議庭認為，林知延已寄發存證信函給新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院，表達撤回先前簽署有關任何人工生殖的同意，並要求在他未親自到該院簽名同意前，不得將醫院所持有、儲存及保管的胚胎輸出國外，也不可以用以實施人工生殖或其他任何目的的使用或處分，未來恐只能銷毀。

此外，林知延也在高院審理時，向法官表示不同意植入胚胎，合議庭認為，雙方目前只有婚姻外觀，實質上已無夫妻共同生活可言，欠缺誠信及誠摯的感情基礎，婚姻關係已有破綻，目前在林知延、吳欣盈關係惡化，婚姻破綻日益擴大的情況下，縱使雙方婚姻關係繼續維持，也難認定林知延有同意植入胚胎的可能，判准2人離婚。



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