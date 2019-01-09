　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

經國翫　桃園市中心水岸學區宅　擁600坪全齡公設

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲「經國翫」面寬長達110米、規劃地上14至15樓，地下2樓。（圖／經國翫提供）

▲「經國翫」面寬長達110米、規劃地上14至15樓，地下2樓。（圖／經國翫提供）

記者張瑞傑／桃園報導

桃園市中正特區機能好、地段佳，是不少換屋族購屋優選區段之一；「 經國翫 」不只擁有中正特區的好地段，更擁有校園第一排的的文教優勢，千坪基地規劃18項全齡化公設，擁有全桃園最豐富的600坪設施，更是同區段唯一擁有南崁溪旁水岸景觀的住宅案。住宅23至48坪、2房至4房，均價32萬元。

中正特區內鄰近桃園藝文特區，「經國翫」基地至藝文特區展演廳、圖書總館僅約500米，交通至國道2號南桃園交流道3公里，國道1號南崁交流道2.2公里；未來至捷運綠線G10站、G11站皆約850米、步行9分鐘。基地位於新埔國小旁的經國路198巷內，屬於靜巷學區宅，步行2分鐘可至24小時營業的家樂福經國店採買，大興西路、中正路與經國路上有多家餐廳、連鎖咖啡廳，生活機能便利。

▲「經國翫」交通至國道2號南桃園交流道2.2公里，國道1號南崁交流道3公里。（圖／經國翫提供）

▲「經國翫」交通至國道2號南桃園交流道3公里，國道1號南崁交流道2.2公里。（圖／經國翫提供）

基地面積1997坪，是桃園市中心最大的建築基地，面寬長達110米、規劃地上14至15樓，地下2樓，採全坡道平面車位，總戶數214戶(零店面)。大門從198巷進入，基地臨路退28米、與對面建築物棟距達40米以上；留下近千坪開放式前庭。
1樓LOBBY挑高7米4、為零店面住宅案，規劃有比照電影院等級的25人劇院、會客區、瑜珈教室、兒童故事屋、健身房、球藝室等全齡宅公設，未來還有銀髮族運動區，媽媽教室，輕食咖啡區，及比照五星飯店的中央廚房，2019年3月將由建商試營運、再移交給管委會。此外，公設中再引入健檢芳寮室，打造兩間芳寮空間與淋浴間，搭配遠端醫療照護電腦，可提供芳療、健檢等保健用途。
再者，社區另有戶外SPA、烤箱區、泳池、兒童戲水池等，以及社區有400米以上的環區林蔭步道，方便住戶散步，訴求公設是桃園區最豐富建案、公設面積達600坪，公設比僅32%及管理費65元/坪。

▲全案訴求公設是桃園區最豐富建案、公設面積達600坪，公設比僅32%及管理費65元/坪。。（圖／經國翫提供）

▲全案訴求公設是桃園區最豐富建案、公設面積達600坪，公設比僅32%及管理費65元/坪。。（圖／經國翫提供）

專案表示，面198巷戶別低樓層2至5樓千坪樹海盡收眼底、面南崁溪戶別3樓以上高樓層可眺望南崁溪河景。
全案規劃4棟大樓，AB棟為小2房及大3房住宅，規劃3併1電梯， 23與40坪住宅。23坪2房客餐廳與臥室均有獨立開窗，有走道不浪費格局優勢；40坪大3房，更有位於邊間戶、衛浴均開窗優點。

▲社區1樓LOBBY挑高7米4、為零店面住宅案。（圖／經國翫提供）

▲社區1樓LOBBY挑高7米4、為零店面住宅案。（圖／經國翫提供）

CD棟坪數較大，規劃27至48坪，包括2+1房、小3房、4房等產品，單層5併雙電梯格局。27坪2房採開放式客餐廚 ，主臥有更衣室、可彈性規劃書房。36坪小3房有玄關，屬於客餐廳與臥房分置格局，房間可合併，格局為標準雙人房與單人房。48坪4房雙衛浴均開窗，4房均可擺放雙人床，戶戶均有河岸景觀。

此外，全案訴求工法好，包括地下1樓至1樓挑高區結構採取柱中柱工法，搭配易安特系統模版，可達成高強度結構要求；外窗並採乾式施工、易於材料更換維修，達成不破壞防水層，以減少未來漏水可能性。
 

ET快訊
正面曝光！「幼教界隋棠」涉虐1歲童　中心主任嗆：要打才會乖
虐童嗆「那你想怎樣」遭肉搜！淯薪托嬰「報警求助」5警戒護
哈日族注意！日銀鐵嘴日圓狂飆高　5萬台幣少換2萬日幣
BIGBANG帳號非本人！改名蔡徐坤資源社超傻眼

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中路大興西路指標首購　璟都柏悅「輕豪宅、重裝備」

遭人冒名打電話擾亂選民　侯友宜：絕對是別人的奧步

富旺推298萬元小宅　實現租不如買

永慶攜手社畜時代　《女人要的安全感》大公開

台中北屯成移居人口首選　房市動能強勁

王金平難纏對手？朱立倫：重要目標是2020勝選非黨內競爭

因緣俱足了？　藍委：王金平可能過年後宣布選總統

韓國瑜「三聲道」拜早年　祝市民一起發大財　

2020總統初選／朱立倫：只要公開透明、接近「民意」

趙怡翔赴美遭疑跳級12職等　外交部澄清：一切合乎規定

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

劉在錫.李光洙骯髒對決　「用臉溜冰」看不膩

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

「戲精柴」洗完澡仍賣力演驚嚇　超淒厲慘叫網笑：以為煮狗肉

桃園莽夫掐死航空主管妻！　舅爆「關鍵內幕」起底背景

沒時間照顧！飼主不要跛腳貓　裝箱「快遞」板橋收容所棄養！

王金平難纏對手？朱立倫：重要目標是2020勝選非黨內競爭

因緣俱足了？　藍委：王金平可能過年後宣布選總統

韓國瑜「三聲道」拜早年　祝市民一起發大財　

2020總統初選／朱立倫：只要公開透明、接近「民意」

趙怡翔赴美遭疑跳級12職等　外交部澄清：一切合乎規定

柯文哲下令各局處檢討訂報　王世堅：無知

郭信良退黨參選議長　黃先柱：叛黨一定依黨紀處置！

蔡英文「好總統卻整天被罵爆」　王浩宇力挺：最為年輕人著想

經國翫　桃園市中心水岸學區宅　擁600坪全齡公設

國巨12月營收月減15%　全年營收771億元創歷史新高

標靶藥物的先驅者…唐獎得主曼德森腦癌病逝　享壽82歲

中職／持續寫下棒球歷史　林威廷看義大奪冠畫面：感動

法庭文件意外走光 爆川普心腹曾跟俄分享大選民調資料

上網買住宅火險僅1%　房貸族託銀行代購理賠保額雙低

新光金公主吳欣盈「不離婚原因」曝光！守護7受精卵不被銷毀…華南銀副董夫不給植入

有你嗎？專家曝2019「爽爽脫單」生肖Top3　最大桃花星入主ＯＯ

中職／味全、兄弟對立熱血沸騰　林威廷喚起棒球初衷

中亞天然氣供氣量減半　環球網引述國家發改委：誇大炒作

中職／郭泓志自由了　桃猿與統一都不想要

昆凌綁高馬尾甜牽小周周　低調露出「髮圈界愛馬仕」

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

政治熱門新聞

謝龍介證實遷戶籍：願為黨一戰

快訊／韓國瑜小內閣爆請辭

「冷泉加熱說」惹議　文史工作者..

蔡總統深夜發文：已幫年輕人減稅

快訊／余天代表民進黨參選新北立..

低薪紅包惹議！他酸：年薪破百靠..

網友製擋泥板　高嘉瑜羞喊：不要..

吳敦義密會民視老董　金主獻策「..

口譯哥月薪近270K　羅智強：..

國民黨：4月決定人2020總統..

李佳芬認為　潘恆旭是行銷專業

不敗女神等5大咖　接班高市代言..

遭爆「館長冷回應」　童仲彥：我..

810位女醫生半版廣告　「捍衛..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

《麻辣》范筱梵老公3P帝王洗影片曝光！

台妹醉倒夜店　遭4越男扛走撿屍

妻要回娘家！夫：除夕要在台中婆家吃飯

網狂推！好市多神級可可爆好喝

小潘潘求助3C董娘　籌2千萬救夫

曾之喬親口認他是「現任男友」！

台中名醫佛堂偷情　逼妻成遊民

《麻辣鮮師》魔咒！2死3病多情變

上廁所摔田裡　父母抱出黑泥小童

生意失敗又被前妻追錢　男痛苦自殺死在房內

2018年末開始衰8年！「3重災區星座」曝光

全台唯一「空中夜市」看夜景逛夜市

潘瑋柏和空姐女友爆「已登記懷孕」

手伸「胸前狂摸」！他背後環抱巨乳老師

幼兒淒厲哭喊　施暴主任：都道歉了還要怎樣

更多

最夯影音

更多

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

大陸男童吃花生噎住窒息昏厥　母急倒掛背部甩兒45秒鬥死神

萌弟打針爆哭奶音說5次謝謝　護士阿姨心疼...網：秀秀不哭

尼克開箱「高中時期」私密硬碟　驚見帶女生回家拍照！女友爆哭

周孝安認「喜歡周曉涵」　遭前女友控劈腿：都是我的錯

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面