經國翫　桃園市中心水岸學區宅　擁600坪全齡公設

▲「經國翫」面寬長達110米、規劃地上14至15樓，地下2樓。（圖／經國翫提供）

記者張瑞傑／桃園報導

桃園市中正特區機能好、地段佳，是不少換屋族購屋優選區段之一；「 經國翫 」不只擁有中正特區的好地段，更擁有校園第一排的的文教優勢，千坪基地規劃18項全齡化公設，擁有全桃園最豐富的600坪設施，更是同區段唯一擁有南崁溪旁水岸景觀的住宅案。住宅23至48坪、2房至4房，均價32萬元。

中正特區內鄰近桃園藝文特區，「經國翫」基地至藝文特區展演廳、圖書總館僅約500米，交通至國道2號南桃園交流道3公里，國道1號南崁交流道2.2公里；未來至捷運綠線G10站、G11站皆約850米、步行9分鐘。基地位於新埔國小旁的經國路198巷內，屬於靜巷學區宅，步行2分鐘可至24小時營業的家樂福經國店採買，大興西路、中正路與經國路上有多家餐廳、連鎖咖啡廳，生活機能便利。

▲「經國翫」交通至國道2號南桃園交流道3公里，國道1號南崁交流道2.2公里。（圖／經國翫提供）

基地面積1997坪，是桃園市中心最大的建築基地，面寬長達110米、規劃地上14至15樓，地下2樓，採全坡道平面車位，總戶數214戶(零店面)。大門從198巷進入，基地臨路退28米、與對面建築物棟距達40米以上；留下近千坪開放式前庭。

1樓LOBBY挑高7米4、為零店面住宅案，規劃有比照電影院等級的25人劇院、會客區、瑜珈教室、兒童故事屋、健身房、球藝室等全齡宅公設，未來還有銀髮族運動區，媽媽教室，輕食咖啡區，及比照五星飯店的中央廚房，2019年3月將由建商試營運、再移交給管委會。此外，公設中再引入健檢芳寮室，打造兩間芳寮空間與淋浴間，搭配遠端醫療照護電腦，可提供芳療、健檢等保健用途。

再者，社區另有戶外SPA、烤箱區、泳池、兒童戲水池等，以及社區有400米以上的環區林蔭步道，方便住戶散步，訴求公設是桃園區最豐富建案、公設面積達600坪，公設比僅32%及管理費65元/坪。

▲全案訴求公設是桃園區最豐富建案、公設面積達600坪，公設比僅32%及管理費65元/坪。。（圖／經國翫提供）

專案表示，面198巷戶別低樓層2至5樓千坪樹海盡收眼底、面南崁溪戶別3樓以上高樓層可眺望南崁溪河景。

全案規劃4棟大樓，AB棟為小2房及大3房住宅，規劃3併1電梯， 23與40坪住宅。23坪2房客餐廳與臥室均有獨立開窗，有走道不浪費格局優勢；40坪大3房，更有位於邊間戶、衛浴均開窗優點。

▲社區1樓LOBBY挑高7米4、為零店面住宅案。（圖／經國翫提供）

CD棟坪數較大，規劃27至48坪，包括2+1房、小3房、4房等產品，單層5併雙電梯格局。27坪2房採開放式客餐廚 ，主臥有更衣室、可彈性規劃書房。36坪小3房有玄關，屬於客餐廳與臥房分置格局，房間可合併，格局為標準雙人房與單人房。48坪4房雙衛浴均開窗，4房均可擺放雙人床，戶戶均有河岸景觀。

此外，全案訴求工法好，包括地下1樓至1樓挑高區結構採取柱中柱工法，搭配易安特系統模版，可達成高強度結構要求；外窗並採乾式施工、易於材料更換維修，達成不破壞防水層，以減少未來漏水可能性。

