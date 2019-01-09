高雄二港口貨櫃「快樂的出航」　港務公司緊急打撈中

▲高雄港二港口航道驚傳貨櫃落海，港務公司正派員打撈中。（圖／翻攝《台灣新聞記者聯盟資訊平台》）

記者洪正達／高雄報導

高雄港二港口航道上，9日下午驚傳貨櫃落海事件，一艘長榮海運貨櫃輪疑似因固定作業不慎，造成船上貨櫃落海，因地點正好在航道上，港務公司目前正派員打撈中。

據了解，停泊在二港口碼頭上的長榮海運貨櫃輪，當時正在進行貨櫃吊裝作業，過程中疑似因固定作業沒有完善，導致約10指貨櫃落海，地點剛好在高雄港主航道上，港務公司獲報後緊急派員打撈，希望能將航道清出，維護往來船隻安全。