西瓜刀、酒瓶全都來　卡拉OK店員被「前同事」撂人痛毆



▲男子疑似與離職員工發生爭執，遭撂人持刀械圍毆。（圖／記者林煒傑翻攝）



記者林煒傑／新北報導

新北市土城區中央路1段一處卡拉OK店9日凌晨2時許發生械鬥事件，一名30歲林姓男子疑似因先前與離職員工發生爭執，被另一方撂人持械毆傷，林男背部中刀後倒地後，打人的4名男子也逃離現場，店家趕緊報警。警消趕到現場，將受傷的林男送往亞東醫院，並調閱監視器畫面，要全力追捕持械傷人的嫌犯到案說明。

警方調查，闖入店內行兇的4人，其中一名為25歲王姓前員工，他疑似因任職期間，與店家代班人員林男發生糾紛，才會找來李姓友人夥同另外林姓、郭姓男子等人，闖入店內用西瓜刀、掃把及酒瓶毆打砍傷林男，過程中王男還將店內監視器電源拔掉，企圖躲避追緝。





警消到場後，發現林男受傷倒在舞台區，將受傷的林男包紮後，送往亞東醫院急救，所幸並無生命危險。林男表示，並不認識傷人的4名男子，現場沒有找到西瓜刀等證物，只留下酒瓶碎玻璃，目前警方正調閱監視器，要全力追緝持械砍人的嫌犯到案說明。

▼土城區一間卡拉OK店傳出酒客糾紛，一名林姓男子遭人持械砍傷，警方目前正全力追緝犯嫌。（圖／記者趙永博攝）



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