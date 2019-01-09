有拜有保庇！印度女廟前祈禱遭「倒輾車底」　翻滾起身僅受輕傷

▲印度女子班恩前往寺廟參拜，被一輛倒退的垃圾車整個輾過，居然奇蹟毫髮無傷。



實習記者陳妙津／綜合報導

神威護體？印度西北一名50歲女子日前參拜寺廟時，遭一輛倒車中的垃圾車不慎輾過，沒想到她在車底翻滾了一圈後起身，奇蹟般毫髮無傷。

班恩（Raveena Ben）6日到蘇拉特的Sai Baba寺參拜，從監視器畫面可見，她先在門前雙手合十，靜靜祈禱了一陣子，正當她抬頭準備脫鞋入廟時，沒想到右邊忽然出現一輛正倒車的垃圾車，完全沒發現班恩站在路旁，將她整個人直接輾入車底。

▲班恩原本靜靜在路旁祈禱。（圖／翻攝自YouTube／DeshGujaratHD）



▲垃圾車駕駛沒注意到後面有人，直接輾過班恩。（圖／翻攝自YouTube／DeshGujaratHD）



▲班恩起身後似乎驚魂未定。（圖／翻攝自YouTube／DeshGujaratHD）



一旁的兩名路人見狀立刻上前拍打車窗，並對肇事駕駛大喊，要求趕快停車。原本眾人都以為班恩可能凶多吉少，但沒想到班恩從車頭默默起身，僅受到一點輕傷，還在整理好自己身上衣著後，上前和駕駛理論。班恩之所以能夠如此命大，原來是因為她被撞倒後，恰好處於車輪中間的縫隙，才得以平安無事。

這則影片PO網後，網友也嘖嘖稱奇，「有拜有保庇」、「超幸運欸」、「我的天啊」、「神是偉大的」。