小潘潘求助3C董娘2千萬救夫！江欽良保險箱曝光　檢調打開傻眼

▲江欽良遭南投地檢署起訴，圖為江獲交保時，小潘潘出面挺夫。（圖／取自江欽良臉書）

記者葉國吏／綜合報導

南投地檢署偵辦藝人小潘潘丈夫，南投名人江欽良涉嫌農會超貸案，4日偵結。檢方認為，江欽良利用人頭當購地合夥人，以其寶島曼波文化商城公司資金買地，用來再向農會超貸高達11億，依背信等罪嫌將江等人起訴，檢方也以江否認犯行，明顯無悔意，建請法院從重量刑。據傳，小潘潘為了救夫，曾經四處籌錢，還跟一位3C董娘借款2千萬。

檢方表示，江食髓知味，另以恆春鎮龍泉水段土地作擔保，用盧等8名人頭及不實買賣契約私文書向恆春鎮農會辦理貸款，涉犯行使偽造私文書罪嫌。還有用恆春鎮龍泉水段土地作為擔保，再以多名人頭暨不實買賣契約私文書及不實資力證明，向草屯鎮農會和長治鄉農會辦理貸款，涉犯行使偽造私文書罪嫌。

▲小潘潘、江欽良。（圖／翻攝自小潘潘臉書）

根據《周刊王》報導，小潘潘跟夫婿江欽良經營寶島時代村、草鞋墩人文夜市等事業，讓2人財務吃緊，甚至把名下3輛轎車賣掉應急。一名專案小組成員透露，當時搜索江欽良家中時，打開保險箱傻眼，因為外傳江欽良超貸上億，但保險箱內卻連1張千元鈔都沒有，更別說值錢珠寶了。

小潘潘曾經名嘴許聖梅說，經營寶島時代村不僅讓原本月收40萬元的她瞬間減少至不到10萬，有時候還要倒貼。許聖梅當時問「為何不賣寶島時代村？」小潘潘則說， 就會有上百名員工失業，放不下。一名熟知內情的人透露，小潘潘為了救夫四處籌錢，甚至還硬著頭皮向一位電子業大亨的老婆借款2千萬。

對此小潘潘說「不方便明講」，但坦承那段時間確實受到很多人幫助，會一輩子感恩在心。