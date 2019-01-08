發紅包惹民怨！民進黨LINE群組內射互砲　綠委嗆：已超越無能了！

圖文／鏡週刊

攸關去年政府歲計賸餘款近400億元如何處理，行政院副院長施俊吉今（8日）早開記者會說明使用3原則，包括促進經濟發展、照顧弱勢及中低收入戶以及為非洲豬瘟防疫工作預留經費，餘款用來償還政府債務。並強調仍在謹慎周延規劃中，並未定案。

不過，本刊掌握，前天（6日）部分媒體報導將以月收入3萬元以下為基準，每人約發放1萬元的方案時，就引發民進黨團內部群組熱烈討論。民進黨立委林淑芬發言提醒：「要注意，不要連發錢都發到引發民怨。」

民進黨立委管碧玲則說，響應還稅於民，兼顧疼惜弱勢政策，建議要同步丟出論述、掌握詮釋權。管還強調，用「發紅包」名義很不好，應該要有重新分配給弱勢的概念，因為沒拿到的可能會有相對剝奪感。民進黨立委王定宇建議，應稱為「經濟紅利」，是政府透過分配讓經濟弱勢人民共享經濟發展紅利。也有南部立委貼出支持者建議，希望將領取身心障礙手冊的人也納入發放範圍。

不過，昨天下午起，黨團內部反彈聲浪逐漸浮現，包括行政院長賴清德子弟兵、台南市立委林俊憲抨擊：「這事反應很不好，以前消費券時，我們怎麼批國民黨亂灑錢的？」台中立委張廖萬堅也質疑：「為何政策都沒有好好想過、沙盤推演一下再公布？」

而下任閣揆熱門人選、前行政院長蘇貞昌的子弟兵也紛紛出來批評，其中一位蘇系男立委直言：「沒有法案怎麼亂放？」蘇貞昌的女兒、立委蘇巧慧也留言說：「我也收到好多反彈訊息，不是說好不要用這種發紅包式的方法嗎？連發錢都發到被抱怨，真的很令人生氣！」

昨晚行政院澄清沒有發放紅包的方案，因此到了今早，蘇系男立委更留言痛批：「根本沒有的方案可以被傳成這樣，這真的很無能的政府！」「轉移一國兩制（指中國國家主席習近平對台談話）的焦點！」立委葉宜津呼應這位蘇系立委說法，認為蔡政府面對一國兩制談話好不容易加分，「不要再被亂發紅包吃光了。」

而一位南部青壯派立委獲知上午行政院將開記者會時，更氣憤地說：「為什麼不能事先跟黨團討論一下？預算、法案要我們護，重大決策都自己來，出事了又要我們辯護，已經超越無能，是沒有江湖道義了！這任行政院趕快解散吧！」



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