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城市馬拉松搭配國旅暖冬方案　竹市旅宿業績逆勢成長

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▲新竹市飯店業者加入馬拉松美食奧援。（圖／）

▲新竹市飯店業者加入馬拉松美食奧援。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市城市馬拉松日前熱鬧落幕，得到很大迴響，賽事聯合在地16家旅館業者，推出「城市馬拉松住宿優惠專案」，提供跑者房價折扣、免費延遲退房、活力早餐盒和接送服務等優惠，配合市府「來去新竹住一晚」暖冬版方案，竹市旅館訂房狀況處淡季仍逆勢成長，竹湖暐順麗緻文旅短短一周內訂房數破百間，巷弄美食業績也同步增溫，不僅民眾跑起來，也讓竹市經濟動起來。

竹湖暐順麗緻文旅表示，近期正值聖誕與新年假期，國外商務客少，為住宿淡季，但因新竹馬拉松跑者湧入，加上暖冬國旅補助加持，訂房滿單，一月至今才過一周，訂房數破百間，業績較去年同期持續成長中，她指出，非常看好接下來1月暖冬旅遊、2月農曆春節的旅客市場，業績可望持續成長。

新竹福華大飯店公關顏小姐表示，這段期間櫃台比以往同時段忙上一倍，且訂房率增加成長2-3成；新竹福泰商務飯店公關馬主任表示，受到政府的暖冬方案截至目前已增加2成業績，2月年節可望持續加溫。業者紛紛感謝市府推動城市行銷與觀光的戮力，在中央推動下暖冬補助下，還主動結盟近50家巷弄美食提供各項優惠措施，刺激新竹市整體觀光市場的消費。

除了飯店業者，不少在地餐飲業者也加入馬拉松美食奧援。位在護城河畔的大村武日式串燒居酒屋力挺新竹市城市馬拉松，老闆林光良精心打扮，以一身日本武士裝現身，在賽道旁為跑友加油喝采，不僅令人印象深刻，吸引選手紛紛合照打卡，成為最受歡迎的「人形立牌」之一。林光良笑說，很開心能參與馬拉松賽會，也藉由這次機會作了很好的行銷，「謝謝跑友口耳相傳，幫我們打出知名度！」

Vibes Kitchen & Bar 主打義式餐點，是新竹市受歡迎的網紅名店，店主徐繹特別準備了義式風味三明治及特調飲品，款待參與馬拉松的選手。徐繹表示，新竹市城市馬拉松是城市的盛事，當然要共襄盛舉，希望能用店內的招牌手藝，讓來自全國各地的跑友品嚐在地的好風味。

新竹市長林智堅表示，拚經濟、給市民好生活，是市政工作首要之務，過去四年市府力推建設，打造觀光景點，漁人碼頭、魚鱗天梯、親子沙灘、新竹公園、隆恩圳等，已成為受歡迎的打卡熱點，吸引外地遊客前來。本次藉交通部觀光局擴大國旅暖冬遊方案，推出竹市版「來去新竹住一晚」暖冬方案，與近50家巷弄美食合作，邀請全台民眾感受專屬竹市的「幸福方程式」，同時也為地方美食、飯店營收帶來不少商機。

新竹市政府城市行銷處表示，國旅暖冬方案擴及至新竹市，目前全市已有44家旅館業加入，市府更加碼結盟近50家巷弄美食擴大優惠，旅客只要出示相關住宿證明，就可享受在地店家的「暖冬限定版」幸福優惠，盼新竹市觀光業持續加溫；市府另也推出4個「來去新竹住一晚-暖冬版」行程可供民眾參考，相關參與擴大國旅暖冬來新竹住一晚方案結盟之飯店業者及餐飲業者，資訊可上城銷處網站查詢。暖冬國旅方案，可上交通部觀光局查詢，網址：https://coupons.taiwan.net.tw/coupon/coupon.php?action=search_hotel
來去新竹住一晚暖冬版相關路線與美食店家網站查詢，網址：https://dep-tourism.hccg.gov.tw/ch/home.jsp?id=16&parentpath=0,1；或撥打服務專線03-5216121-526

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關鍵字：新竹市城市馬拉松, 新竹市飯店

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