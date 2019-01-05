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全國電Digital City逢甲店開幕　限時APPLE指定商品88折

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼全國電Digital City逢甲店開幕。（圖／業者提供）

▲全國電Digital City逢甲店開幕。（圖／業者提供）

財經中心／綜合報導

全國電子Digital City逢甲店昨（4）日開幕，即日起至8日一連舉辦全館特惠活動，全館指定家電9折、指定APPLE商品88折、指定智慧型手機買就送市價8,990元的星際大戰AR遊戲套組(限量500組)，指定電腦買就送總市價2,280元的Steam PC無線控制器及VALVE PC 19款經典遊戲包或者消費者也可選擇mycard禮物卡1,000點。

至8日前，每日上午十點限時限量3C家電超低價開搶，包括電視、冰箱、洗衣機，掃地機器人、手持吸塵器、空氣清淨機、水波爐、咖啡機，超夯的iPhone手機、PS4遊戲機、SAMSUNG智慧手表等都準備現貨供民眾搶購。

另外，現在到逢甲店申辦中華電信、台灣大哥大、亞太電信、遠傳及台灣之星門號服務，攜碼最高回饋破萬元，再享分期0利率。刷指定銀行信用卡滿額送刷卡禮，滿額、分期並上網登錄最高再送3,780元。使用Apple Pay、Android Pay、Google Pay消費滿額送好禮。另外，購買環保標章商品同樣可享「消費集綠點、綠點週末十倍送」優惠！全館購物歡迎使用國民旅遊卡。

除此之外，開幕期間購物滿萬元以上即享滿額贈好禮，單筆消費滿一千元以上就能參加「尊榮滿額抽」，包括電視、洗衣機等大獎大方抽！1月4日、5日、6日三天指定時段還將推出品牌活動及美食饗宴，邀請民眾同樂。1月4日、5日、6日三天傍晚七點還有3C家電一元起標活動！

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關鍵字：全國電子,Digital City

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