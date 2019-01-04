沒帶環保袋可以用租的！　台北士東市場推「押金環保袋自動租借機」

▲士東市場的「押金環保袋自動租借機」。（圖／台北市政府環保局提供）

生活中心／綜合報導

一般人去菜市場買菜通常免不了塑膠袋大包小包，近年環保減塑風氣盛行，台北市環保局跟士東市場合作推出「押金環保袋自動租借機服務」，民眾可以用50元押金直接在租借機租到環保袋，只要在購物後30天內到士東市場自治會辦公室退還，就可以把押金取回。

環保局曾與量販店（家樂福、愛買）及清洗業者（橘子乾洗）合作推動「押金環保袋」的服務，後來又進一步與士東市場合作，在市場內設置「押金環保袋自動租借機」。退還後的環保袋會由「橘子乾洗」贊助，以天然、健康、友善環境的方式進行清潔後，重新上架給消費者選用，並且掛上「安心清洗標籤」作為標示。

▲環保袋上都會有已經清洗、消毒的標籤。（圖／台北市政府環保局提供）



▲茄芷袋，又稱台客袋，名稱源於日語「かぎ編み (kagiami)」，意指其編織的手法，是台灣一種有傳統風味的手提包。（圖／台北市政府環保局提供）

押金環保袋為兼具懷舊復古和文創時尚的「茄芷袋」，士東市場自治會前會長許桂招說，「目前觀察顧客投幣後拿了袋子，幾乎都沒有拿回來還，反而是留著用，顯然是蠻喜歡這款古早味造型的茄芷袋。」環保局也表示，這項服務除了是方便非預期性消費或未自備購物袋的民眾，也希望能藉此改變大眾的消費行為，循環使用環保袋，減少塑膠袋使用量，讓購物也可以很環保。為了落實減塑目標，未來改建後的公有市場，也將規劃引進押金環保袋自動租借機。

▲使用環保袋到菜市場採買。（圖／台北市政府環保局提供）