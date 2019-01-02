史上首位！非裔女律師就任紐約總檢察長　痛批川普「非法總統」

▲ 詹姆斯是史上首位當選紐約總檢察長的非裔女性。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

現年61歲的美國非裔女性詹姆斯（Letitia James）2018年期中選舉當選紐約總檢察長，於當地時間1日宣誓就職，成為史上首位擔任該職位的非裔女性。《紐約時報》報導，詹姆斯毫不掩飾對總統川普（Donald Trump）的看法，稱其為「非法總統」，未來勢必將對他開刀。

詹姆斯曾表示，她參選總檢察長的大部分原因是「關於白宮裡的那個人，他每天都在威脅我們的基本權利。」她提到，川普可能會被指控妨礙司法公正，並暗示外國政府將資金引向川普家族的房地產資產，稱其為「洗錢模式」，

詹姆斯更曾在推特上直接標記川普並寫下，「沒有人可以凌駕於法律之上，即使是川普。強迫國家最高執法官員辭職並不會讓他獲得免費通行證，只會引起懷疑。我想讓紐約市民知道，我將追究那些掌權者的責任，並確保特別檢察官辦公室的工作繼續進行。」

I am deeply honored and humbled to officially become the Attorney General for the great state of New York.



Tonight, I make a commitment to use the rule of law to protect the rights and advance the interests of all New Yorkers.



New Yorkers, I won’t let you down. pic.twitter.com/vfU2VH0iEt — NY AG James (@NewYorkStateAG) 2019年1月1日

此前，全國各地屬民主黨的總檢察長都曾多次與川普對峙，包括前任紐約總檢察長。但自詹姆斯當選以來便飽受外界批評，認為她的政策太過聚焦於政治。法律專家分析，她對總統的尖銳攻擊可能威脅她的辦公室對川普、他的家人或他們的商業利益提起訴訟時的法律地位。

川普12月19日則在推特發文痛批詹姆斯，「除了對我咆哮、狂罵之外別無他法。我永遠不會被這些人公平相待，真是有夠『公正』的雙重標準。」

紐時報導，詹姆斯是紐約第一位當選總檢察長的女性、第一位當選州級公職的非裔美國女性，也是首位擔任總檢察長的非裔美國人，在贏得選舉以前擔任紐約市公益維護人（public advocate）。