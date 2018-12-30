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「醒醒吧！台灣不需要這麼多人才」　七年級生沉痛告白超中肯

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▲▼台北市,信義區,上班族,工作,忙碌,白領,白領階級。（圖／記者周宸亘攝）

▲上班族。（示意圖／記者周宸亘攝）

生活中心／綜合報導

這個世代不少年輕人或上班族對現況感到迷網，不知道辛苦工作能為自己帶來多少收穫。一名七年級生就發表文章指出，有時候我們欠缺的不是能力，而是舞台跟機會，「醒醒吧，台灣不需要這麼多人才。」鼓勵大眾離開台灣，勇敢挑戰更大的市場。

「東京工程師圖鑑」是一群在日本工作的網路業人（與即將赴日，工程師為主）所組成的社群，目的是分享日本網路圈的求職管道與方法，讓想來日本一起工作的夥伴能夠順利上岸。

其中有位七年級生就表示，自己即將邁入30歲，在思考該如何規劃下一個5年時，和朋友發現一個共同結論，那就是「台灣人才，其實供過於求」，很多出社會3到5年的工作者，往往會發現，即使已經很拼命，但仍感受不到自己有更多收穫。

▲▼上班族、社畜示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲不少上班族覺得看不見未來。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

他接著以快銷品產業為例，20年前的公司可以開出100至200個職缺，但隨著科技發達、更容易取得資訊，過去能開出100個職缺的公司，現在可能剩下不到30個。而職缺變少、人才數量一樣多的情況下，就會產生2個嚴重的問題。

一是「整體產業薪資下滑」，因為人才呈現供過於求，所以企業就能用更低的薪資請到更優秀的員工。再者是「沒經驗的新鮮人入行不易」，因為公司既然可以用低薪請到有經驗的員工，那當然不會選擇風險較高的新鮮人。

對於這種困境，他提出2種解決辦法：第一個是「加入新興產業」，如果本身在某行業已經有3到5年的經歷，那可以靠著現有的技能優勢嘗試到另個領域發展，「並從中累積到另一個新的技能」。第二個是「離開台灣」，如果現在的工作看不到未來或沒有挑戰性，那到國外挑戰更大市場會讓自己更有動力，同時也能得到相對應的報酬與成長。

這篇文章被轉貼到《mobile01》引發許多網友共鳴，但也有人吐槽，「台灣是太多管理人才，一堆人就只想要管別人工作，自己什麼都不會做」、「你確認你是人才？人才也是要經驗累積起來的，不是多讀2本書叫人才」、「台灣不是不需要人才，而是太多人以爲自己是人才。」

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關鍵字：人才,七年級生,

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