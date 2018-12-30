最後邊疆…新視野號元旦飛掠「終極遠境」　拜訪史上最遙遠目標

▲NASA新視野號太空船，即將於元旦當天飛越「終極遠境」小行星。（圖／翻攝臉書／New Horizons）



國際中心／綜合報導

美國太空總署（NASA）的無人太空探測船「新視野號」（New Horizon），預定於明年元旦當天飛掠有史以來最遠的太空目標，距離地球80億公里遠的「終極遠境」（Ultima Thule）小行星。截至目前，這顆小行星的樣貌和狀態仍是個謎。

綜合外媒報導，新視野號將於美東時間2019年1月1日凌晨33分（台灣時間下午1時33分）最接近終極遠境小行星，從距離它3500公里外飛掠。這顆編號2014 MU69的小行星位於「柯伊伯帶」（Kuiper Belt），被科學家以中世紀文學中的遙遠北方島嶼Thule命名，暱稱為Ultima Thule。

新視野號計畫的首席研究員，美國西南研究院（Southwest Research Institute）科學家史登（Alan Stern）形容，這將會是帶領人類回到45億年前太陽系剛誕生時的時光膠囊。西南研究院的共同研究員辛格（Keli Singer）則說，「我們從未接觸過像這樣的天體。」在此之前，科學家還無法肯定終極遠境的樣貌和型態；新視野號的攝影裝置正聚焦於小行星上，使科學家得以掌握其結構，無論它是一個或數個天體。

由於新視野號與地球距離甚遠，與如此遙遠的太空船聯繫，無線電信號單向需要6小時8分，往返則需要12小時15分。新視野號屆時將以每小時5萬2000公里的速度掠過小行星，稍後向地球回傳「報平安」信號，告知是否平安飛掠終極遠境；信號預計於美東時間明年1日上午10時29分傳回（台灣時間晚間11時29分）。