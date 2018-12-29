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小米AI音箱動手玩　播音樂、算數、天氣預報用講的就搞定

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記者邱倢芯／台北報導

小米在12/13時舉辦小米冬季新品發表會，並正式推出台灣版的「小愛同學」小米AI音箱。這次就來測試一下，「小愛同學」到底能為我們的生活帶來哪些便利呢？

▲▼小米AI音箱動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

▲小米AI音箱動手玩，播音樂、算數、天氣預報用講的就搞定。（圖／記者邱倢芯攝）

小米AI音箱在拆掉包裝盒之後，內含一個音箱與電源線，與過去小米家電所強調的概念一樣，小米AI音箱也是白色，且配件相當簡單。

▲▼小米AI音箱動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼小米AI音箱動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

而小米AI音箱的操作方式也跟小米產品的設計一樣簡單，一開始僅需在手機當中下載「小愛音箱」APP，做一些初步的設定後，再將音箱接上電源，等到裝置與手機之間相互連結，你就可以放下手機、用語音操控小愛同學了。值得注意的是，小米AI音箱必須在Wi-Fi的環境下才能運作。

不過，雖然你可以聲控小愛同學音樂跳下一首、調整音量，但是音箱頂部還是有配備手動的音樂控制空間，中間一圈較凹陷的地方，就是調整音量之處。

▲▼小米AI音箱動手玩。（圖／記者邱倢芯攝）

「小愛同學」可以做到的事情相當多元，像是唸故事、設鬧鐘、問天氣/時間、設定提醒、算數、翻譯，以及聽音樂，都可以透過聲控的方式來達到；且後續也將陸續有其他功能慢慢加入。

此次小米在台灣所發佈的音箱產品也與KKBOX合作，在2019年2月28日前於小米AI音箱中啟用或登入KKBOX帳號，即可獲得六個月KKBOX音樂串流服務。2019年3月1日後，小米AI音箱用戶將享有三個月KKBOX音樂串流服務。

更方便的是，如果你家中已有購買小米的智慧家電，你也可以將他們相互串連，之後就可以「跟小愛同學說」來使用這些家電用品。舉例來說，若是你想要使用掃地機器人掃地，可以直接跟小愛同學說，開啟掃地機器人掃地。不過這部分由於記者並未購置米家家電，因此無法進行相關的實測。

據了解，目前可與小愛同學串連的智慧家電有小米空氣淨化器、智慧燈具、米家掃地機器人、米家IH電子鍋、電風扇，以及智慧插座等；智慧插座的功用即是為了讓家中其他非米家的家電也能接受小愛同學控制。其他米家家電也將陸續的加入能聲控的行列中。

你可能會認為，「小愛同學」可能會有些用語與我們不太相同；針對這一點，台灣小米總經理李佳峰在新品發表會時也曾提及，此次引入台灣的「小愛同學」已重新適配過台灣用語，雖然還聽不懂閩南語，但是小愛同學所說的中文早已經過本地化的調整、詞意轉換，甚至連軟體面都與中國所使用的小愛同學有所不同。

台灣版的小米AI音箱售價為1,495元，記者個人認為性價比相當高，不僅具有趣味性之外，更具備了實用性；如果你是米粉，家中有一堆米家家電的話，再配上「小愛同學」，就智慧家居的藍圖就更加完善了。不過針對像是記者一樣非米家的用戶，小米AI音箱除了不能幫你指揮家電運作外，其實其他的功能都還滿實用的，若是有機會， 也可以購置一部來玩看看。

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關鍵字：小米AI音箱,小愛同學,小愛音箱,KKBOX

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