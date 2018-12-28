癡漢長期性騷...找丈夫嗆聲　47歲人妻親手斬他下體斷孽緣　　

▲ 身穿紅袍的47歲婦女找來2名年輕人合力斬斷普傑瑞的生殖器後，她親自送普傑瑞到醫院並當下坦承犯案。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒）

國際中心／綜合報導

印度棟比夫利（Dombivali）一名47歲人妻因為受不了27歲鄰居普傑瑞（Tushar Pujare）長期性騷擾，甚至向她丈夫表達對她的愛意，害婦女與丈夫之間的關係變調，為了親手結束這段孽緣，人妻設局約普傑瑞到郊外，並當場脫褲他的「斬斷生殖器」（bobbitising），讓普傑瑞至今仍在加護病房裡與死神搏鬥。

根據《印度時報》報導，普傑瑞是一家跨國銀行貸款部門的主管，數個月以來一直持續性騷擾這名人妻，儘管曾被當面拒絕許多次，仍然不死心的追求，甚至還會跟蹤她。直到2星期之前，普傑瑞找上人妻的丈夫，訴說自己對於他妻子的愛意，以及上門迎娶的決定，讓人妻的丈夫相當生氣，更在回家後與妻子大吵一架，這件事也成為壓倒駱駝的最後一把稻草。

▼ 婦女受不了普傑瑞的長期性騷擾，決定親手結束這段孽緣。（示意圖／達志影像）

人妻為了解決這段孽緣，找來當地2名年輕人，分別是22歲的Tejas Mahatre以及25歲的Pravin Kenia，請他們以貸款為理由騙普傑瑞到野外，並在普傑瑞到場後，依照她的命令抓住普傑瑞的雙手，讓她可以親手拿刀斬斷他的生殖器，給他一個永生難忘的教訓。

當下事發後，婦女雖然討厭普傑瑞，但深怕鬧出人命，還是把普傑瑞送往附近醫院急救，自己也在當下坦承犯案。儘管經過急救，普傑瑞仍在醫院內與死神搏鬥，接下來的48小時將會是關鍵時段。目前，警方依照婦人的口供逮捕了一起犯案的2年輕人，並在案發現場找回普傑瑞的生殖器，以及案發用的凶器，相關調查仍在進行中。

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