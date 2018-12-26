避免醫院大火9死悲劇重演！　新北市府聯合稽查護理之家



▲新北市府在市立聯合醫院附設護理之家展開聯合稽查。（圖／記者林煒傑翻攝）



記者林煒傑／新北報導

新北市副市長謝政達26日下午2時率衛生局、工務局、消防局組成專案小組，在聯合醫院板橋院區附設護理之家執行公安聯合稽查，除由衛生局依據護理機構設置標準執行檢查外，也要求落實機構照護比，並由工務局要求業者，維持醫院出入口、安全梯、走廊等逃生動線暢通。另消防局也指導自衛消防編組任務演練，並聯合鄰近轄區消防分隊執行聯合演練，讓員工能在有限的時間內確實完成通報、滅火、避難疏散及阻止火煙擴散等編組工作，避免日前台北醫院護理之家大火釀9死的悲劇重演。

新北市府近年為加強避難弱勢場所安全，投入相當多的時間及人力，主管機關衛生局特別聘請專家學者針對各個場所公安弱點進行評鑑視察，衛生局、社會局除透過評鑑機制請業者改善安全死角外，結合消防局逐一指導自衛消防編組演練，使員工能在災害發生時迅速完成各項應變重點工作及配合消防搶救作業。

為避免騎樓遭機車停放或發生縱火案阻礙逃生，公安聯合稽查小組延續「機車退出騎樓」專案，將在明年1月7日到23日，針對新北市107年新立案的老人福利機構、托育托嬰中心、身障機構、公共托老中心、護理之家等27家場所執行公安聯合稽查。