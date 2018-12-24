影／6漢俐落砸門全都錄　影片PO網遭酸「六小福快閃」

記者陳凱力／新竹報導

一對情人分手後連朋友都做不成，女方先到前男友經營的檳榔攤潑漆，男方也輸人不輸陣，隔天撂「快閃棒球隊」到前女友家持棒球棍砸門快閃，只是「快閃棒球隊」的行徑全程被監視器拍下還PO上網，警方循線追查，「快閃棒球隊」成員也在警方訊後也依毀損罪函送偵辦。

▲6漢俐落砸門全都錄 影片PO網遭封「六小福快閃棒球隊」。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）

19日在網路流傳一則「六小福快閃棒球隊」影片，影片中有六名男子，被監視器拍下，手持棒球木棍、鐵棍等物依序向前，朝向某一戶的鐵門狂砸，只見六人使盡吃奶的力氣用力狂砸鐵門，雖有部分疑似塑膠碎片被砸裂掉落，不過鐵門仍完好，六人棒球隊砸完後也快閃離開。

警方也主動偵辦這起「六小福快閃棒球隊」，新竹縣警方表示，被害人與李男原為情侶關係，後雙方鬧翻分手，遭砸門的被害人為女方，她在18日先到李男經營的檳榔攤潑漆引爆衝突，李男也不甘示弱，隔天就率眾砸毀女方家大門報復。

6名男子凶狠砸門的樣子也全被監視器拍下PO上臉書「新竹爆料公社」，警方根據監視器畫面，清查當天砸被害人住家大門的6人身分並傳喚到案，帶頭的李姓男子到案坦承，也表示因不爽前女友對檳榔攤潑漆，才會找人砸她住家報復。

但從監視器畫面可看到，6名「快閃棒球隊」成員，前5人都是持棍棒狠砸大門，而最後1人手上則疑似拿著槍枝，並舉起手朝被害人大門方向指去，只是從畫面上看來應該未擊發，警方目前仍在釐清槍枝種類，而這6名「快閃棒球隊」成員，警方訊後也依毀損罪函送偵辦。