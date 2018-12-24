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華郵、紐時連番抨擊川普「流氓總統」　每天引戰在白宮沒朋友

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▲▼ 美國總統川普（Donald Trump）曾在11月14日在白宮談及「第一步法案」（First Step Act）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普上任後，身邊的重要角色紛紛離職。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

隨著美國國防部長馬提斯請辭，《華盛頓郵報》與《紐約時報》接連刊出對總統川普措詞嚴厲的報導；一名退役的四星上將稱川普是「流氓總統」（rogue president），《紐時》也形容他每天與人開戰，執意相信自己的判斷沒錯，卻是越來越被孤立。

《華郵》指出，美國退役四星上將麥卡佛里（Barry McCaffrey）表示川普並不適合在白宮工作，總是依賴沒有國安或外交政策經驗的女兒伊凡卡與女婿，這兩人都是白宮顧問。

麥卡佛里還批評川普是流氓總統，身邊圍繞著「只會說好」的員工，國會應加強監督，防止川普製造新的危機，「我們處在奇怪的情境，世界被翻轉了。」如今，馬提斯20日提出辭呈，外媒紛紛稱「白宮最後一名成年人」就要離去，這是悲傷的消息；外界普遍認為，他是川普政府中唯一能阻止總統衝動決定的角色。

▲美國防部長馬提斯。（圖／路透）

▲美國國防部長馬提斯。（圖／路透）

馬提斯在請辭信中提及，自己會在五角大廈待到明年2月28日，這能讓總統有時間決定接下來的人選。然而，川普23日透過推特表示，明年1月1日馬提斯就要下台，職位將先由副部長代理。

《紐時》22日報導，川普認為周圍的人全是傻子，每天都在發動戰火，一旦他被拒絕就會生氣。消息人士指出，川普說覺得自己被拋棄，在白宮似乎沒有朋友。

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關鍵字：馬提斯,川普,紐約時報,華盛頓郵報,北美要聞

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