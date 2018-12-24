米克斯咬傷鄰居小腿　新竹婦拒道歉遭判拘役

▲新竹地院法官認為，陳姓老婦是飼主，卻未盡妥善看顧之責，放任犬隻無故咬傷人，事後未道歉，也未與被害人和解或賠償損失，因此依過失傷害罪判陳姓老婦拘役20日，易科罰金2萬元。（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名老婦人，自家的毛孩子過去曾有咬傷鄰居的經驗，卻仍未進飼主之責，未上狗鏈或防護而任其無故咬傷鄰居，確有過失，新竹法官考量老婦人年事已高，依法應予減輕其刑，因此依過失傷害罪判陳姓老婦拘役20日，易科罰金2萬元。

新竹縣1名89歲的陳姓老婦人，平日養了一隻黑色米克斯犬協助看家，陳老太太平日並未將狗繫上鍊子或防咬罩，避免傷及他人，2017年10月間，隔壁鄰居薛婦走路經過陳婦家門口，遭到黑色米克斯犬無預警衝出攻擊，薛婦左小腿因此而受到擦挫傷。

雙方調解失敗，陳老太太更拒絕向薛婦道歉，雙方無法達成和解，因此薛婦堅持上法院要公道，薛提告陳老太太過失傷害。陳婦向法官坦承犯行，法官認陳老太太飼養的米克斯黑犬具有相當攻擊性，且過去薛婦也曾遭咬傷送醫，陳老太太應該知道自家的狗是具有一定程度的攻擊性，更應小心看管，避免犬隻無故侵害他人，但她仍未讓犬隻繫上鍊子或防咬口罩做防護，導致犬隻衝出來咬傷薛婦的小腿，由此證明老婦人確有過失，只是，考量陳姓老婦已年滿80歲，依法應予減輕其刑。

新竹地院法官審酌，陳姓老婦是飼主，卻未盡妥善看顧之責，放任犬隻無故咬傷人，事後未道歉，也未與被害人和解或賠償損失，因此依過失傷害罪判陳姓老婦拘役20日，易科罰金2萬元。

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