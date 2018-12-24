BBC介紹延禧攻略！　「全世界被Google最多的秀」女主角又狠又聰明

▲BBC以「全世界被Google最多的秀」介紹《延禧攻略》。（圖／延禧攻略微博）



國際中心／綜合報導

英國廣播公司（BBC）以「全世界被Google最多的秀」為題，介紹掀起旋風的古裝宮鬥劇《延禧攻略》。報導指出，這齣有70集的戲劇講述的是「18世紀乾隆皇帝後宮虛構的權力鬥爭」，而主角魏瓔珞是個「身世卑微的聰明女孩」、「設法在後宮中崛起並贏得皇帝的愛與尊重。」BBC指出，魏瓔珞運用智慧、決心以及適當的兇狠，讓自己最終被授予皇貴妃的身分。

報導提到，《延禧攻略》正好趕上女性主義戲劇的崛起，主角魏瓔珞「不像大多數傳統的中國女性角色，被教導要寬容、順從和脆弱。」她在劇中的名言之一就是，「我，我，魏瓔珞，天生脾氣暴不好惹，誰要是再唧唧歪歪，我有的是法子對付她。」

▼ 報導指出，《延禧攻略》剛好趕上女性主義戲劇的崛起。（圖／延禧攻略微博）



Google本月公布的台灣2018年度搜尋排行榜當中，《延禧攻略》排行第二，是這一年來最獲得台灣網友關注的關鍵字之一，如今粉絲遍及全球。BBC向不熟悉《延禧攻略》的人解釋，這部劇的主題有點像灰姑娘式的故事，也與Netflix上熱播的影集《王冠》（The Crown）在記載一個王朝的歷史有些許相似的地方，但這齣戲劇擁有的獨特性，讓它掀起今年娛樂圈的一大熱潮。

BBC向全世界的讀者介紹道，《延禧攻略》充滿愛情，但也有仇恨、陰謀、報復、毒害對手，甚至有殺害嬰孩的橋段，在愛奇藝上總播放量破150億，上線39天就創下133億點閱量。報導指出，除了中國大陸的觀眾，搜尋分析顯示新加坡、馬來西亞、汶萊等亞洲地區都很關注這齣戲劇。

▼BBC形容，主角是個「身世卑微的聰明女孩」、「設法在後宮中崛起並贏得皇帝的愛與尊重。」（圖／延禧攻略微博）

