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rural、debate看不懂！　大陸研究所考生崩潰：題目難出新高度

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大陸中心／綜合報導

▲▼大陸2019全國碩士研究生招生考試，考研，研究所。（圖／CPF）

▲大陸2019全國碩士研究生招生考試22日開考，不少考生認為英語難度大。（圖／CPF）

大陸中心／綜合報導

2019年大陸「全國碩士研究生招生考試」22日開考，各項科目當中，除了時事入題之外，英文考題中新題型、冷門單字增多，還有兩個英文單字「rural」、「debate」，讓考生們陷入困境。不少人一考完就上網PO文哭喊，「考研的英語難出新高度」，明明rural、debate只是「高中程度」的詞彙，「竟然成為考研英語的攔路虎。」

綜合陸媒報導，2019年大陸「全國碩士研究生招生考試」有290萬考生赴考，創下歷史新高。在政治理論考試中，包括改革開放、中美貿易摩擦、基因編輯等皆入題，但最難的不是這些時事議題，反而是英文。

▲▼大陸2019全國碩士研究生招生考試，考研，研究所。（圖／CPF）

▲2019年大陸研究所考生創下新高。（圖／CPF）

有考生表示，在複習過程中，多數人認為考研究所的英語和政治都能「輕鬆過關」，不是很難，因此把重點放在專業科目上。但第一天研究所考試剛結束，微博上就哀嚎一片，「大家普遍感覺，今年考研的英語太難了」、「考題難出新高度」。首先是作文單詞不認識，離題嚴重，且新題型增加，提高考試難度，「最後一槍」則是冷門的單詞，使翻譯難度加大。

▲▼大陸研究所英文考題出現rural、debate多數考生看不懂。（圖／翻攝自Google翻譯）

▲英文考題出現rural、debate多數考生看不懂。（圖／翻攝自Google翻譯）

讓不少考生卡關的「rural」、「debate」其實分別指「鄉下」及「辯論」，是「高中程度」的單字，不過，可能正因為「太基礎」在不少考生準備期間被忽視，導致作答「完全走山」。

有人在PO文指出，「考前背的，考試中變大寫居然都不認識」，一不小心把「rural」看成了「royal」，debate也被錯認成「貸款」，讓考生在作文中寫下「貸款買交通工具」的答案，與題目方向完全不同。

▲▼2019年大陸「全國碩士研究生招生考試」22日開考，不少考生反應「英文超難」。（圖／澎湃新聞）

▲研究所考試第一天結束，微博上不少考生發表心得。（圖／澎湃新聞）

不只考生覺得難，就連研究所畢業的監考官，想在監考過程中一起寫考券「消磨時間」，沒想到拿起英語考券看了半小時就果斷放棄，慶幸自己「已經研究所畢業了」。

▲▼2019年大陸「全國碩士研究生招生考試」英文題目就年「前研究生」都覺得困難。（圖／澎湃新聞）

▲英文題目難到研究所畢業的監考老師也放棄。（圖／澎湃新聞）

根據了解，大陸2019全國碩士研究生招生考試初試成績一般會從2019年2月中旬開始陸續公佈，考生可通過網絡、省級教育招生考試機構或招生單位公佈的方式查詢初試成績。

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關鍵字：考研究所,英文單字,rural,debate

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