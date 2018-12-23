BMW駕駛小瞇3秒飛起來！衝天旋轉360度進隧道　神扯結局網看傻了

▲斯洛伐克駕駛飛起來，360度翻轉完撞進隧道。（圖／翻攝自Facebook／Polícia Slovenskej republiky，下同）



國際中心／綜合報導

斯洛伐克一名駕駛開著BMW，疑似因疲勞駕駛，竟然在快進入隧道前，突然衝向路邊護欄，當場「起飛」旋轉360度，再飛進隧道，監視器畫面曝光後，讓全球網友看傻。奇蹟的是，整台車已經撞爛，但44歲駕駛只有輕微的瘀傷，相當命大。

這起畫面經斯洛伐克警方放上臉書，以及多家外媒報導等引起關注。一名駕駛行經斯洛伐克一處隧道前，突然宛如特技畫面般，飛車彈起20英尺，撞到隧道口上方，再空中旋轉360度落地。後車駕駛看了嚇傻，立刻緊急剎車並閃後車燈示警。

另警方驚訝的是，當他們趕到現場，看見車子慘況，覺得狀況不妙時，卻發現這位駕駛幾乎沒有受傷，只有輕傷，經酒測發現也沒有異狀。

影片瘋傳也引起各國網友熱議「三寶的正常發揮」、「太糟糕了，他睡著了，他錯過了一場偉大的表演」、「上帝和他在一起毫無疑問」、「讓我想到天龍特攻隊」、「各位觀眾這是BMW」、「太幸運了，這樣翻轉總比撞隧道口上方好」、「幸好他還活著，因為這影片太酷了」、「再也不敢開車打瞌睡了吧」、「真的是每天有奇蹟耶」。