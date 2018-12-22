影／行車時間增7倍！跨年連假國5恐塞到深夜　「省70分鐘」走法快筆記

記者賴文萱／台北報導

跨年4天連假就要到了！高公局預估，連假期間國道5號在尖峰時段將出現嚴重壅塞，行車時間比平常增加5~7倍，尤其是北上方向恐塞到深夜。高公局提出不塞車「替代道路」走法，最多可省下70分鐘，已規劃好假期的民眾可多加參考。

▲高公局估，國道5號在跨年連假期間，部分路段在尖峰時段必嚴重壅塞。（圖／記者季相儒攝）

高公局指出，元旦連假期間將有大量車潮利用國5往來台北與宜花東返鄉及旅遊，受限於國5雪山隧道容量限制，預估12月29日南下6-16時南港系統至坪林、12月30日南下7-15時南港系統至坪林、12月31日北上12-22時頭城至坪林、1月1日北上12-16時頭城至坪林等路段，將出現嚴重壅塞，行車時間將比平常增加5~7倍。

▲頭城至坪林替代道路。（圖／高公局提供）

為疏導國5交通需求，尖峰時段已實施高乘載管制，但高乘載管制前後時段，仍有大量非高乘載車輛的交通需求，尤其北上方向易壅塞至深夜。經分析國5及台9線於連續假期旅行時間，於下午尖峰時段（13-17時）宜蘭往台北行駛台9線至坪林接國5的旅行時間比行駛國5經雪山隧道的旅行時間節省30～70分鐘，用路人可利用高速公路1968App查詢替代道路行車資訊，參考選擇行駛路線，以避開國5塞車路段。

▲新增宜4南下出口及北上入口匝道示意圖。（圖／高公局提供）

另外，頭城交流道10月起新增宜4南下出口及北上入口匝道，相較於原有台9線北上入口匝道，宜4北上入口匝道較不易出現排隊情形且較為直捷，約可節省10~20分鐘，建議行駛頭城交流道北上用路人可多加利用。

高公局提醒，國5主線南下石碇至彭山隧道路段設有大客車專用道，北上宜蘭至頭城路肩開放通行大客車，石碇南下及宜蘭地區北上各入口大客車均不受匝道儀控管制，透過這些優勢，搭乘客運走國5比自行開車單程可節省半小時以上，請往來北宜的用路人多搭乘公共運輸，不僅省時又可避免塞在車陣中。