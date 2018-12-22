他在「自殺森林」彈約翰藍儂曲　8年來救回許多輕生靈魂





▲ 渡邊經常在青木原樹海彈奏歌曲，藉此安撫企圖輕生的人們 。（圖／翻攝自NST_Online推特）

國際中心／綜合報導

位於日本富士山腳下的「青木原樹海」（Aokigahara Forest）地處偏遠，四周又都是高大樹木，容易讓人迷失方向，每年都有許多失意的靈魂選擇在此走向人生盡頭，因此又被稱作「自殺森林」。居住在森林附近一名60歲音樂人渡邊（Kyochi Watanabe），從8年前開始經常在夜裡拿出吉他，彈奏英國知名樂團披頭四（The Beatles）成員約翰·藍儂（John Winston Ono Lennon）的《Imagine》等名曲，希望能藉由這些旋律，安撫絕望的人們重新振作起來。

根據《獨立報》報導，每當夜幕低垂，渡邊都會在自己靠近樹海的小屋內打開揚聲器，接著開始彈奏吉他，或演唱各種類型的歌曲，他相信透過這些音樂，能夠觸碰到那些打算自殺人們的內心深處，將他們從絕望中解救。

為了讓青木原樹海不再背負 「自殺森林」的惡名，渡邊的音樂一彈就是8個年頭，也成功救贖了許多受傷的人們。不過就在前陣子，因為美國知名 YouTuber羅根保羅（Logan Paul）與友人來到這裡拍攝了一部探險影片，還公開一具自殺者的遺體，讓「自殺森林」這個負面的標籤更深刻的烙印在大眾心裡，也重創了他這些年來的努力。

渡邊坦言，他對於保羅的行為感到憤怒，「我出生在這附近，生活中大部分時間也都是在森林周遭度過，這是一片自然的森林，有著信仰的森林，它並不是專門用來自殺的地方！人們難道想把這裡變成地獄嗎？當我看見外界用這麼嚴厲的字眼和方式描繪這片森林，真的很痛苦。」

渡邊表示，曾經看過有些人在聽到音樂後，轉頭離開了森林。自己甚至還曾經直接介入，成功說服一名來自大阪的男子打消尋死念頭，「他最後平安回到了家，一直到現在，他仍然會在Facebook上傳訊息與我互動。」

據了解，青木原樹海地蘊藏豐富磁鐵礦，會令指南針完全失效，周遭高大茂密的樹林也時常成為陸上自衛隊的訓練場所，他們會透過地圖等其他工具想辦法走過森林；其實近年在附近縣市擊當地民的共同努力下，專程前往樹海自殺的人已經有顯著減少了。

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▼日本青木原樹海樹林茂密，容易迷路，美年有許多人在此輕生。（圖／翻攝自推特，abcde4963）