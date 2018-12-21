第12屆桃園市績優企業卓越獎　24家企業獲獎

▲榮獲第12屆桃園市績優企業卓越獎的企業。（圖／桃園市政府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「第12屆桃園市績優企業卓越獎」、21日於桃園區晶悅國際飯店舉行頒獎，共有24家企業獲獎。市長鄭文燦指出，市府將把獲獎企業的故事集結成專書出版，提供有志創業者參考；同時，市府也將與經濟部合作成立台商回流投資平台，協助解決缺工和缺地問題，創造更友善投資的環境，讓企業持續發展。

▲▼榮獲第12屆桃園市績優企業卓越獎的企業。（圖／桃園市政府提供）

桃園市的績優企業卓越獎，包括「長青企業卓越獎」、「創新智慧卓越獎」、「環保循環卓越獎」、「服務品質卓越獎」、「青年創業卓越獎」等5個類別，獲獎企業分別如下：

長青企業卓越獎4家：中壢客運、宏亞食品、震雄機械廠、盈亮健康科技。

創新企業卓越獎5家：興采實業、怡仁綜合醫院、旭申國際科技、技嘉科技、全新生醫。

環保循環卓越獎5家：歐萊德公司、東元電機、世堡紡織、國瑞汽車、華夏航科國際。

服務品質卓越獎5家：天晟醫院、美科科技公司、漣茂國際公司、黑珍珠國際企業、棋苓公司。

青年創業卓越獎5家：新穎數位文創、愛綠淨生技、無極限國際有限公司、日威科技、程捷科技公司。

此外，今年並另選出「性平優良幸福企業獎」6企業，分別是：震雄機械廠、怡仁綜合醫院、全新生醫、東元電機、天晟醫院、新穎數位文創。