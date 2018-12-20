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劉強東性侵 可能獲檢察官不起訴 傳受害人是鋼琴家

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▲▼劉強東在美涉性侵女大生，老婆奶茶妹妹中秋首發聲。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自章澤天IG）

劉強東在美涉性侵女大生。圖右為劉的妻子奶茶妹章澤天。（圖／達志影像／美聯社、翻攝自章澤天IG）

國際中心／綜合報導

京東集團行政總裁劉強東在美國明尼蘇達州爆發性侵疑雲。此案發生至今巳有3個月，但檢方仍未決定是否提出起訴。CNN最新消息指出：受害人來自大陸富裕家庭，而且是一名 有成就的女鋼琴家。

據報導，明尼蘇達州亨內平郡(Hennepin County)檢察官辦公室如今傾向不起訴劉強東。檢察官考慮到 目前的證據強度不足，而且考慮到一旦起訴勢必對劉強東的京東集團造成嚴重衝擊，因此沒有充分証據不會貿然起訴。

CNN還拿到了警方在9月10日對受害人所做的部分口供錄音，受害人指控劉強東在他的公寓裡性侵了她。這份口供披露了深圳宏兆集團的姚其湧在案中所扮演的角色。

姚其湧是深圳宏兆企業集團的董事長。受害人告訴警方說，之前在一項活動中擔任義工時認識姚，姚稱可為她介紹工作。 案發當天8月31日晚，姚邀她到往明尼阿波利斯一間名叫Origami的壽司店聚餐。 當時餐廳內有十多名就讀於明尼蘇達大學管理學博士課程的中國企業高管。由於愛害人是該課程的義工，所以她以為聚餐是為了答謝義工。

受害人的律師弗洛林表示，劉強東之前要求姚其湧確認她會參加聚會。她入席後在姚的慫恿下坐到劉的身邊，劉強東跟其他人不斷勸酒，把她灌醉。 然後劉強東帶著她一同坐車離開。

劉在車上試圖猥褻她，接著把她帶回公寓，期間他一真想跟她發生性關係，無論她如何哀求都是枉然，劉強東甚至強行脫掉她的內衣，把她推倒在床上。受害人說自己在床上掙扎了很久，一度躲開了他跑到客廳，不過還是被他壓在身上，性侵得逞，慘遭長達4個小時的折磨。

事後，她在朋友的勸說下到醫院檢查，並帶了床單作為證據。然後，她告訴學校的管理人員，後者鼓勵她報警。

劉強東的代表律師布瑞斯博(Jill Brisbois)則否認受害人的說法，指供詞中充滿了未經證實的訊息，質疑提供訊息的 來源是另有企圖。布瑞斯博又說，由於此案仍在調查中， 劉強東無法在媒體前為自己辯護，她呼籲外界應耐心等待檢察官出決定，而不是持繼續對案件作出片面、以及不正確的描述。

報導又引述消息人士的話說，有目擊者表示看見兩人當時狀 甚親蜜。即使劉強東被起訴，後者也會以「你惰我願」發生性關係來替自己辯護。另一方面，由於中、美之間沒有引渡機制， 這使得美國檢察部門要把劉強東引渡到美國受審，有一定的難度。

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關鍵字：劉強東,性侵女大生,龔女,京東集團

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