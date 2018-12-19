　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／抽菸40年罹患「伯爾格病」　湖南男手指黑痛險截肢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者馬叔安／台北報導

湖南一名谷姓男子有40年的菸齡，日前發現手指變黑而且劇痛，就診後發現罹患「伯爾格病」恐面臨截肢，所幸之後手術順利，恢復良好。「伯爾格病」又稱「血栓閉塞性血管炎」，病徵是四肢或下肢發冷、發麻與皮色改變，患者以男性青壯年為主，多有大量吸菸的行為。

在公佈的影片中，湖南郴州的谷姓男子雙手指尖明顯發黑，有些部位還呈現潰爛的現象，醫生說他以前就說痛苦的不得了。在手術前，醫生與谷姓男子約定「香菸不戒不給治」，所幸手術順利，恢復情況比醫生預想的還好。

▲大量抽菸恐導致「伯爾格病」。（圖／翻攝自百度百科）

▲大量抽菸恐導致「伯爾格病」。（圖／翻攝自百度百科）

據了解，「伯爾格病」也叫血栓閉塞性脈管炎（Thromboangitis Obliterans，TAO，Buerger Disease）是一種血管節段性、炎症性、閉塞性疾病，其特徵性的病理改變是四肢、尤其下肢中小動脈和靜脈的血栓形成、炎細胞浸潤、血管壁及周圍組織的纖維化增生，具體的病情包括發冷、發麻、間歇性跛行、靜息痛、潰瘍、壞疽、動脈搏動減弱、消失等。罹患這種病的男女比例約9:1，患者大多曾經大量吸菸。

《新華網》微信公眾號指出，寒冷潮濕及外傷、黴菌感染、血管神經調節障礙、激素紊亂和自身免疫功能紊亂，都有可能導致「伯爾格病」，預防的方法包括不吸菸、注意保暖、長時間工作不時變化姿勢等。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

ET快訊
真實版《比悲傷》！罹癌男忍痛分手看前女友嫁人
吃飯沒？法拉利名醫替20歲肇事駕駛打氣：我們面對就好

關鍵字：血栓閉塞性血管炎,伯爾格病

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

雙城側寫／「不一樣的知台派」　周波作風親和　仰慕台灣經營之神

屁孩騎車蛇行挑釁「屁股狂扭」！下一秒自摔慘叫　笑噴網友

愛國景區挺孟晚舟！江西婺源宣布　拿國產手機遊客門票全半價

華為遭多國棄用封殺　陸外交部嗆：赤裸裸的科技霸權

ofo小黃車創始人發全員信：為欠的每一分錢負責，勇敢活下去

普吉鳳凰號沈船47死　最新調查「窗戶不合格」釀乘客困船艙

穿「逍遙法外」帽T出門　警一查…詐騙嫌疑犯

ofo創始人戴威發員工信　坦言「為欠每一分錢負責勇敢活下去」

孟晚舟案延燒？傳第3名加拿大人遭逮　陸外交部回應了

東海出現「幽靈船」！神秘無人遊輪漂流　豪華船艙完好…細節曝光

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！

林書豪3分線外隨手拋...進球！　周杰倫被cue「大神不隨便出手」

只開3天！彰化精誠夜市10美食 必吃香酥蔥油餅、生炒鴨肉羹

李沛旭出戰健美賽！　狠練7週上台「超狂增肌對比」曝光

羅志祥《NO JOKE》新歌曝光　華人首位「軍艦上飆舞」超狂

聲林之王EP10【獨家幕後花絮】選手都愛他人氣王小宇狂被撩 李佳薇都認證 佳歡就是個小花枝

雙城側寫／「不一樣的知台派」　周波作風親和　仰慕台灣經營之神

屁孩騎車蛇行挑釁「屁股狂扭」！下一秒自摔慘叫　笑噴網友

愛國景區挺孟晚舟！江西婺源宣布　拿國產手機遊客門票全半價

華為遭多國棄用封殺　陸外交部嗆：赤裸裸的科技霸權

ofo小黃車創始人發全員信：為欠的每一分錢負責，勇敢活下去

普吉鳳凰號沈船47死　最新調查「窗戶不合格」釀乘客困船艙

穿「逍遙法外」帽T出門　警一查…詐騙嫌疑犯

ofo創始人戴威發員工信　坦言「為欠每一分錢負責勇敢活下去」

孟晚舟案延燒？傳第3名加拿大人遭逮　陸外交部回應了

東海出現「幽靈船」！神秘無人遊輪漂流　豪華船艙完好…細節曝光

宿霧跳島絕美「杜馬蓋地」Tour攻略　純白沙灘、藍色天堂一次擁有

她全家都憂鬱！LINE群助詐保3千萬　主嫌母女檔聲押禁見

降膽固醇、抗疲勞...其實「秋刀魚」營養價值超高！

瘋電影／蜘蛛人：新宇宙　平行宇宙開啟蜘蛛人聯盟

盤前／美升息大跌　台股封關倒數緊盯2關鍵

軟銀抵制華為　社長：擬以歐洲企業產品替代

豆花喝了秒暈！渣男進房「隔衣搓揉」女看護3次…女友嚇傻

大小筆友畢卡索抽象自畫　吳欣盈：陪伴是最溫暖的分享

五官像「融化冰淇淋」黏住下垂！她站一旁聊天　竟遭煙火炸傷失明

聖誕倒數5天／年末送禮懶人包！6000元買LV、愛馬仕有找

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

大陸熱門新聞

國中被踹頭！20年後他怒賞老師..

東海出現幽靈船　無人遊輪漂流

土狗、秋田全禁！48種狗養了罰..

屁孩騎車蛇行挑釁　下一秒慘摔

華為遭多國打壓　陸嗆科技霸權

偷電動車被電死　車主賠23萬精..

陸景區挺孟晚舟　拿國產手機半價

鳳凰號沈船47死　不合格項目曝..

不一樣的知台派　周波仰慕台經營..

廈門加碼惠台　推台商台胞服務年

傳第3名加國公民遭逮　陸官方回..

ofo小黃車創始人發全員信：負..

影／廣東淪陷　珠海首爆非洲豬瘟..

傳中共成功潛射巨浪3洲際飛彈

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

挺韓肉粽生意剩3成！店開綠營票倉賠慘

國中被踹頭！20年後他怒賞老師巴掌

10年前就超紅！陳德烈甜讚「女友非常漂亮」

跨年定調忘記過去　韓國瑜邀詹雅雯

車聚遭撞　受害車主call肇事駕駛：加油

她烏鴉嘴呆問：這會壓死人嗎　幾天後「同學全死了」

定延哽咽：真的累了！　TWICE被挖出倒在練舞室

小鬼穩交3年噴綠光！妞妞勾「棒棒堂富少」過夜12hr

交換禮物超大箱！她開箱瞬間變臉

《星光》踢館歌手認了秘婚生子！

真實《比悲傷》！男罹癌分手　前女友嫁人了

陳德烈求婚成功！

羅淑蕾告盛竹如　「害我一覺醒來變兇手」

清寒媽帶兩小孩　她拭淚串通賣場員工送暖

樹上驚見「血色3頭蛇」嚇傻！神人解答了

更多

最夯影音

更多

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面