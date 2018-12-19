影／抽菸40年罹患「伯爾格病」　湖南男手指黑痛險截肢

記者馬叔安／台北報導

湖南一名谷姓男子有40年的菸齡，日前發現手指變黑而且劇痛，就診後發現罹患「伯爾格病」恐面臨截肢，所幸之後手術順利，恢復良好。「伯爾格病」又稱「血栓閉塞性血管炎」，病徵是四肢或下肢發冷、發麻與皮色改變，患者以男性青壯年為主，多有大量吸菸的行為。

在公佈的影片中，湖南郴州的谷姓男子雙手指尖明顯發黑，有些部位還呈現潰爛的現象，醫生說他以前就說痛苦的不得了。在手術前，醫生與谷姓男子約定「香菸不戒不給治」，所幸手術順利，恢復情況比醫生預想的還好。

▲大量抽菸恐導致「伯爾格病」。（圖／翻攝自百度百科）

據了解，「伯爾格病」也叫血栓閉塞性脈管炎（Thromboangitis Obliterans，TAO，Buerger Disease）是一種血管節段性、炎症性、閉塞性疾病，其特徵性的病理改變是四肢、尤其下肢中小動脈和靜脈的血栓形成、炎細胞浸潤、血管壁及周圍組織的纖維化增生，具體的病情包括發冷、發麻、間歇性跛行、靜息痛、潰瘍、壞疽、動脈搏動減弱、消失等。罹患這種病的男女比例約9:1，患者大多曾經大量吸菸。

《新華網》微信公眾號指出，寒冷潮濕及外傷、黴菌感染、血管神經調節障礙、激素紊亂和自身免疫功能紊亂，都有可能導致「伯爾格病」，預防的方法包括不吸菸、注意保暖、長時間工作不時變化姿勢等。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！