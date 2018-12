軍中苦等到女友信…驚見「49、20、77、61、6E」詭異數字　網神解讀

▲男友在軍中收到女友情書,拆開卻驚見神秘「亂碼」。(示意圖/達志影像)



國際中心/綜合報導

服過兵役的男生都知道,在部隊受訓時,心愛的人寄來一封信或一通電話都是一種慰藉。在同樣需要服兵役的南韓,有一名女網友非常思念正在服兵役的男友,決定寫一封情書給她,但內容卻是用「16進位」編碼寫成,成為網路上熱門話題。

女網友在網路社群上分享一封「寫給軍中男友的信」,內容開頭寫的是日常生活,但文末卻出現「49、20、77、61、6E、6E、20」等字母數字夾雜的神秘文字,乍看之下有如亂碼。女網友解釋,她因為思念男友,又想到男友懂得「16進位」,因此決定用此方式寫情書,讓信變得有趣。

16進位制在數學上是一種每逢16進1的進位制,用數字0到9和字母A到F表示,其中A到F代表10到15,普遍用於電腦計算機領域。透過ASCII編碼系統,就能用2個16進位數字代表任何英文字母。

有網友根據編碼規則解讀,原來這封信最後的內容是,「我好想見你。如果你給我一個小時,我會一直盯著你不放。我不想與別人在一起,所以這段時間我會一直一個人。」(I wanna see you so much. If you give me an hour I'm just looking at your face. I don't want to be with someone you're not. So,I'll be along for the time being.)

▼女友用16進位當密碼,寫信給軍中男友。(圖/翻攝自insight.co.kr網站)