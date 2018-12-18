鄭麗君嗆先說大巨蛋是否續建　柯文哲：會找你開會全程錄影

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前與總統蔡英文會面，柯抨擊文化部卡台北大巨蛋，導致無法開闢大巨蛋南側與國父紀念館地下連通道。文化部長鄭麗君於立院反批，此事在柯上任後停下兩年多、呼籲理性討論，市府須確定大巨蛋要不要建；柯受訪仍嗆，本來就要蓋、「台灣社會不需要製造問題的人」。柯文哲18日受訪時再嗆，這就是不要再口水戰，「反正我會找你開會，我們就來全程錄音錄影，這樣就好啊。」

柯文哲18日出席市府團隊總辭後受訪表示，大巨蛋是這樣，你要就拆掉，拆不掉要蓋，那就要安全的蛋，「所以我覺得這樣，一開始我就跟遠雄講很清楚，要拆按照目前的法令實在太困難，但是你要蓋那也要安全的要合法，不能說放水就給你一張建照，不可能啊，你要進來講要怎麼做。」

「但是後來因為他花了3年時間在內政部營建署台件中心審防火性能審查。」柯文哲說，其實後來看一看結論報告，坦白講看來看去要在基地內把所有問題解決相當困難，變成要吃到北邊是台北機場南邊是過父紀念館。

柯文哲表示，坦白講，對他來講就是以前留下的爛攤總要解決，要解決要想出辦法，「我們認為那是比較容易解決的辦法，你要真的要在基地內解決問題相當困難。」

▲大巨蛋。（圖／記者謝盛帆攝）