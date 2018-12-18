「雲瀑夕陽」太美　男子路況不熟會車後險跌落山谷

▲▼民眾為欣賞嘉義隙頂雲瀑、夕陽美景，路況不熟險駛進山谷。（圖／記者翁聖勳翻攝）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義隙頂二延坪夕陽及雲瀑美景深受登山客及攝影愛好者喜歡，不少民眾為此趁著午後上山一覽美景。日前，43歲高姓男子邀約女友上山賞景卻因路況不熟加上天色昏暗，會車時後，險些跌入山谷，所幸一旁民眾緊急伸出援手，並通報警方到場救援。

▲▼ 嘉義隙頂雲瀑、夕陽美景吸引不少外地遊客上山。（圖／隙頂的天空陳善宏提供，下同）

中埔分局公田派出所警員蔡谷聲及呂浚郎， 日前獲報在嘉義縣番路鄉公田村隙頂往二延坪產業道路上，有車輛滑落山崖，蔡、呂2員即趕赴現場救援，幸該車高姓駕駛人即時踩住剎車車身雖險些滑落山崖，但後輪卡在草叢中，目擊民眾趕緊以繩索固定住車輛防止再滑動，讓車上2名男女毫髮無傷順利脫困。

據了解，高雄市43歲吳姓男子於臉書得知，嘉義隙頂二延坪有夕陽及雲瀑，風景美麗且近日景觀壯觀，因此駕駛自小貨車載女友，由高雄市要到隙頂二延坪觀景台欣賞夕陽、雲瀑美景，但因天色昏暗不熟路況於產業道路會車時倒車後輪不慎滑落山崖，幸即時剎車及目擊民眾趕緊用繩索固定住車輛，車上人員始順利脫困，蔡、呂2員到場也連繫拖吊車前往救援拖吊協助兩人脫困。