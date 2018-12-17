「美國組裝舟山完工」　波音舟山廠成功交付首架737 MAX

▲737 MAX。（圖／翻攝美國波音公司官網，下同）

大陸中心／綜合報導

美國波音公司15日在浙江舟山的「737完工和交付中心」正式交付737 MAX 8客機，由中國國際航空公司接收。據了解，這架飛機首先在美國華盛頓州倫頓工廠進行組裝，之後在舟山工廠進行完工。

據澎湃新聞報導，波音民用飛機集團總裁兼首席執行官凱文(Kevin McAllister)表示，「這一刻標誌著我們與中國近半個世紀以來的合作夥伴關係得到了進一步發展，我們為與中國政府、中國航空公司客戶和工業夥伴的長期真誠合作，以及他們對波音的信任而深感自豪」。

「波音737完工和交付中心」是由美國波音公司和中國商飛聯合建設，工廠完全產能時員工人數將達300人左右，每年約完工100架737 MAX，並交付給大陸客戶。未來，飛機會先在美國華盛頓州的波音737倫頓工廠進行總裝，再飛往舟山進行內飾安裝、噴漆、客戶試飛和交付活動。據波音方面提到，此工廠為波音公司首個海外工廠，從奠基到完成首架交付僅19個月。

波音737完工中心佔地約1萬8500多平方公尺，擁有3個高頂棚機位（2個用於生產、1個用於維修）；噴漆機庫佔地2萬平方公尺，有3個向下通風機庫，每個帶有4個升降平台；交付中心佔地14500多平方公尺，有交付活動中心和廊橋，以及規模1500平方公尺的波音體驗中心；中央動力站佔地5000平方公尺。總佔地為40多公頃，共12棟建築。

737 MAX是波音最新的單通道飛機家族，包括737 MAX 7、737 MAX 8、737 MAX 9和737 MAX 10機型。2017年11月，波音向國航交付首架737 MAX，截至目前，波音已向13家中國航空公司交付了近80架737 MAX。另外，中國民航營運的737所有機型的數量超過1500架，佔同類機型50%以上。