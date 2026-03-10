　
歐盟主席坦言降低核能是「戰略錯誤」　宣布投入76億推動新核電

▲▼左起歐洲中央銀行總裁拉加德、馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、比利時前總理、歐洲理事會新任主席米歇爾（Charles Michel ）、歐洲議會議長薩索利（David Sassoli）。（圖／路透）

▲歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）10日在法國巴黎表示，歐洲過去降低核能在電力結構中的比例是一項「戰略性錯誤」，因為歐盟本身既不是石油也不是天然氣的主要生產地，放棄核能這種穩定且低碳的能源來源，將削弱歐洲能源安全。

根據路透社報導，范德賴恩10日在巴黎一場核能產業活動上發表談話時作出上述表示，她指出，核能曾是歐洲電力的重要來源，1990年時歐盟約有三分之一的電力來自核能，但如今占比已降至約15%。

為降低對進口化石燃料的依賴，歐盟正計畫推動新一代核能技術發展，特別是小型模組化反應爐（Small Modular Reactors, SMR）。范德賴恩宣布，歐盟將提供2億歐元擔保（約新台幣76億元），以促進相關技術的投資與研發。她表示，相關資金將來自歐盟碳排放交易制度，目標是讓這項新技術能在2030年代初期投入運作。

據報導，范德賴恩也提到，中東戰爭導致能源價格飆升，凸顯歐洲作為化石燃料進口地區的脆弱性。她形容這是一次「明確的警訊」，顯示歐洲必須加快建立更具韌性的能源體系。

她強調，未來歐洲除了持續擴大再生能源發展外，核能也將在電力結構中扮演重要角色。范德賴恩指出，目前全球正出現核能復興趨勢，而歐洲也希望在這波發展中占有一席之地。
 

