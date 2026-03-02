　
國際

伊朗宣稱「核設施遇襲」？國際原能總署：無破壞跡象

▲▼伊朗納坦茲核電廠（Natanz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗納坦茲核電廠（Natanz）。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

根據阿拉伯媒體報導，伊朗駐國際原子能總署（IAEA）大使宣稱該國納坦茲（Natanz）核設施遇襲。但聯合國的核能監管機構表示，「沒有跡象」顯示伊朗核設施被擊中。

國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）3日在理事會特別會議上表示，目前沒有跡象顯示，伊朗境內任何核設施在美以聯合攻擊中遭破壞或擊中。

根據IAEA官網聲明，該機構旗下的事故與緊急中心（IEC）已啟動運作，持續蒐集資訊並評估情勢。該區域安全監測網路進入警戒狀態，與IAEA保持不間斷聯繫。

▲▼國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）。（圖／路透）

▲國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）。（圖／路透）

不過，截至目前，伊朗鄰近國家尚未偵測到輻射值超過正常背景值的情況。事實上，伊朗布什爾核電廠（Bushehr Nuclear Power Plant）、德黑蘭研究反應爐（Tehran Research Reactor）等核燃料循環設施，目前都沒有受損或遭襲擊的跡象。

葛羅西表示，儘管目前尚未接獲回應，該機構將持續嘗試聯繫伊朗核能監管當局，「我們希望盡快重建這條不可或缺的溝通管道。」他坦言中東局勢「非常令人擔憂」，在美以空襲伊朗並且招致報復性飛彈攻擊後，再次呼籲各方保持「最大程度的克制」。

02/28

伊朗核設施納坦茲國際原能署IAEA中東核武核能

