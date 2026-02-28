　
大陸 大陸焦點 特派現場

美以「以打促談」逼政權更迭　伊朗反轟美軍中東基地「毀滅性」報復

▲▼據傳美軍位於巴林的基地慘遭伊朗飛彈襲擊。（圖／翻攝自X）

▲據傳美軍位於巴林的基地慘遭伊朗飛彈襲擊。（圖／翻攝自X）

記者任以芳／綜合報導

中東局勢今（28）日急轉直下，以色列與美國證實，美以聯軍已對伊朗發動「先發制人」的大規模軍事打擊。中國社會科學院中東發展與治理研究中心主任唐志超分析指出，先前的外交談判極可能是美方的「障眼法」，其核心戰略旨在透過極限軍事壓力迫使伊朗讓步，最終目標則是指向伊朗的政權更迭，伊朗也反擊美軍位於中東地區的美軍基地，讓區域各國一起拖下水，拉升前線戰事，進行毀滅性報復。

以色列今28日對伊朗發動「先發制人」打擊；美國也從空中和海上打擊伊朗。目前，伊朗多地發生爆炸，包括波斯灣地區，首都手機通訊中斷。以色列國防軍稱，以軍觀察到從伊朗向以領土發射導彈。伊朗局勢急轉直下，美以究竟有何目的？

外界一致分析，談判只是「障眼法」？ 政權更迭才是目標。早在之前，陸媒《澎派新聞》訪問曾擔任以色列前總理拉賓和巴拉克時期巴以和談代表、以色列總理辦公室高級顧問的丹尼爾·利維也警告，美國過去曾採用外交手段進行欺騙，假裝談判實則準備轟炸。

利維指出，「就像之前那樣，他們會先假裝進行談判，而實際上卻在準備發動轟炸。這正是他們2025年春季在阿曼的談判中所採取的做法，而這場談判最終成為以色列以及後來美國對伊朗發動攻擊的遮羞布。」

《中國新聞網》報導，中國社會科學院中東專家唐志超指出，「美國和伊朗此前的談判，很可能是美方的『障眼法』，美國認為需要軍事壓力，才能迫使伊朗讓步，以打促談。推動伊朗政權更迭，才是美國和以色列的主要目標。」

唐志超分析兩個因素，一是川普對伊朗提的方案「不滿意」，認為需要軍事壓力才能迫使伊朗讓步，以打促談。二是談判有可能完全是「障眼法」，與2025年6月一樣。截至當地時間26日，美軍軍事部署尤其是第二艘航母，可以說已完全到位，這是美國精心策劃的結果。相關動向也表明，美國和以色列對和伊朗談判已經完全不抱希望，要實現伊朗政權更迭才是這些人的目標。

▲▼以色列轟炸伊朗首都德黑蘭。（圖／路透）

▲以色列轟炸伊朗首都德黑蘭。（圖／路透）

根據最新戰況顯示，伊朗首都德黑蘭及波斯灣地區已遭多輪襲擊，估計受損目標超過30處。其中，有7枚飛彈擊中德黑蘭總統府及最高領袖哈米尼官邸附近區域。儘管建築受損，但據伊朗媒體轉述，哈米尼已事先轉移至安全地點，總統裴澤斯基安目前安全無虞。然而，德黑蘭市中心手機通訊與網路已陷入大規模中斷，初步報告指稱伊朗革命衛隊損失慘重，多名關鍵人物在襲擊初期便傳出傷亡。

美國總統川普正式證實美軍已展開「大規模作戰行動」，並強調其目標是消除伊朗政權對美國人民的「緊迫威脅」。川普在講話中明確要求伊朗革命衛隊放下武器，否則將面臨毀滅性結局，並直言行動結束後將由相關勢力「接管政府」。據了解，美方的空中與海上打擊行動預計將持續至少4天，旨在徹底摧毀伊朗的飛彈工業與海軍力量。

對於未來的局勢走向，唐志超分析認為，伊朗肯定會發起軍事報復。除打擊以色列的目標外，還會對美軍在當地目標展開打擊。「伊朗的報復擴展到多大範圍目前還難以預料，取決於美以本次打擊目標和結果。」

他指出，未來局勢發展具有很大不確定性。一是，美國的戰略目標不明確；二是，相互打擊範圍和目標尚不確定；三是，伊朗國內局勢發展不明，尤其是在領導層和軍方遭削弱的背景下。

▲▼伊朗向以色列境內發射飛彈，耶路撒冷上空煙霧瀰漫。（圖／路透）

▲伊朗向以色列境內發射飛彈，耶路撒冷上空煙霧瀰漫。（圖／路透）

以色列總理納坦雅胡在行動後正式公開戰略底牌。他宣佈，以色列與美國共同實施此項軍事行動，強調此次代號「獅吼行動」的軍事打擊，是為了「消除伊朗政權帶來的生存威脅」，並公開呼籲伊朗人民起身推翻神權統治，並且特別感謝川普的全力支持，證實兩國在軍事與政治層面達成高度的一致行動。

目前當地時間下午三點多最新消息，中東地區已進入全面戰爭狀態，伊朗宣布進行毀滅性報復，對美軍在中東地區所有美軍基地進行打擊轟炸。根據消息指出巴林、阿聯酋、卡達、沙烏地阿拉伯、科威特、約旦美軍基地多地傳出爆炸聲。美軍正在撤離位於卡達駐軍，並且派遣美軍海軍陸隊前往伊朗行動。

隨著美軍持續對伊朗境內軍事與政經目標進行打擊，已經牽連區域各國領土利益，之後是否施壓美方或進一步擴散至周邊地緣政治板塊，這場由美以聯手發動的軍事行動，已徹底改寫了原有的中東權力格局。

02/26 全台詐欺最新數據

ET快訊
川普真的對伊朗開火　民主黨議員炸鍋：派美軍送死
美以轟炸襲伊朗　賴清德聽取國安簡報：已採取措施確保台僑安全
快訊／國光LALA男友公開道歉　成語蕎也發聲
快訊／日本滑雪場「雪崩」　台灣2旅客遭捲入！
大谷翔平再現「傳說」！　160公尺轟上看台5樓全場暴動

【被自己帥到了啦】炸雞勾油炸網險掉地...店員神夾住救回！

