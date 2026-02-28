　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

CNN：不顧鄰國關係也要報復！伊朗不惜一切代價懲罰美國

▲▼美國海軍第五艦隊駐巴林總部遭到伊朗飛彈攻擊。（圖／路透）

▲伊朗疑同步對多個駐有美軍的國家發動報復攻擊，圖為美海軍第五艦隊駐巴林總部遭飛彈攻擊爆炸。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

美國與以色列對伊朗發動空襲後，中東情勢急遽升溫。美國有線電視新聞網（CNN）引述多方消息指出，德黑蘭似乎正同步對多個駐有美軍的國家展開攻擊行動，規模與強度前所未見，顯示伊朗打算對華府採取強硬報復。

報導指出，從杜拜沿海到卡達首都杜哈市區，都陸續傳出爆炸聲響。目前尚無法確認，這些聲音究竟是飛彈遭到攔截，還是直接命中目標所致。

▼一枚伊朗彈道飛彈擊中了美國海軍第五艦隊駐巴林總部支援基地（NSA）。

CNN分析，伊朗當局將此刻視為關鍵時點，因此行動節奏迅速且態度強硬。去年6月，美以曾針對伊朗的彈道飛彈庫實施打擊，削弱其報復能力。如今外界推測，伊朗可能在仍具備一定軍備的情況下提前動用相關武器。

報導也提到，伊朗似乎未顧及與周邊國家的外交關係，而是鎖定所有設有美軍基地的地點。卡達、巴林與科威特等國都被點名為潛在目標。

隨著緊張升高，美國駐中東多國使館已發布警示，呼籲僑民暫時留在安全地點，避免外出。相關國家包括以色列、阿拉伯聯合大公國、巴林、科威特、卡達及約旦。美國駐巴林使館也在社群平台X發文，提醒在當地的美國公民檢視個人安全計畫，並提高警覺，以防後續可能出現更多襲擊。

另一方面，伊朗官方媒體引述伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guard）說法指出，為回應美國與以色列空襲伊朗城市，已對中東地區4處美軍設施展開攻勢。同時也宣稱，已向以色列發射首波無人機與飛彈。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
307 2 9799 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
228紀念日79週年！台北101點燈畫面曝　賈永婕捐22.8
網紅「一生叔叔」遭噴辣椒水！慘況曝光
CNN：不顧鄰國關係也要報復！伊朗不惜一切代價懲罰美國
台鋼雄鷹拿到離隊同意書！宣布簽下「坎南」
台中暴力男球棒狂扁男童！淒厲慘叫跌坐地上　警火速逮人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美以空襲伊朗　阿聯酋緊急宣布「暫停往返杜拜」航班

CNN：不顧鄰國關係也要報復！伊朗不惜一切代價懲罰美國

川普真的對伊朗開火　民主黨議員炸鍋：派美軍送死

快訊／日本新潟滑雪場「發生雪崩」　台灣2名旅客遭捲入！

快訊／以色列電視台：空襲伊朗行動取得「巨大成功」　伊朗境內斷網

快訊／以色列急召2萬名預備役人員　卡達擊落「伊朗報復飛彈」

快訊／以色列證實：正在對伊朗發動「新一波攻擊」！

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」！　納坦雅胡：將威脅全人類

快訊／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗發射飛彈襲擊！

快訊／以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

費爾柴德抵台「豪華接機」！　直呼待遇完全不同層次

陳傑憲魅力征服火腿！　萬波、郡司笑喊：我是女生會愛上他

林家正推一把！費爾柴德披中華隊戰袍：想讓台灣感到驕傲

火腿雙星盛讚古林睿煬！　祝福能在WBC大放異彩

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

美以空襲伊朗　阿聯酋緊急宣布「暫停往返杜拜」航班

CNN：不顧鄰國關係也要報復！伊朗不惜一切代價懲罰美國

川普真的對伊朗開火　民主黨議員炸鍋：派美軍送死

快訊／日本新潟滑雪場「發生雪崩」　台灣2名旅客遭捲入！

快訊／以色列電視台：空襲伊朗行動取得「巨大成功」　伊朗境內斷網

快訊／以色列急召2萬名預備役人員　卡達擊落「伊朗報復飛彈」

快訊／以色列證實：正在對伊朗發動「新一波攻擊」！

喊話伊朗人民「推翻神權暴政」！　納坦雅胡：將威脅全人類

快訊／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗發射飛彈襲擊！

快訊／以媒：伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

《懼裂》瑪格麗特庫利變風騷舊情人！　全身香奈兒「有錢到爆」狂撩葛倫鮑威爾

快訊／春節加碼大樂透、今彩539開獎　中獎號碼一次看

NCT WISH林口開唱中文輪流告白！8千粉排字應援

228紀念日79週年！台北101點燈畫面曝　賈永婕捐22.8萬

賴清德出席228活動遲到1小時？　總統府還原時序斥憑空捏造

美以空襲伊朗　阿聯酋緊急宣布「暫停往返杜拜」航班

CNN：不顧鄰國關係也要報復！伊朗不惜一切代價懲罰美國

網紅「一生叔叔」燙髮糾紛遭噴辣椒水！滿臉紅腫慘況曝光

凡士林「5大隱藏用法」全公開！藥師警告：拿來卸妝恐堵塞毛孔

廣島6處私房賞櫻景點！賞1300棵吉野櫻　觀景台遠眺瀨戶內海

金泰梨也看《三生三世》　楊冪現學韓文道謝！

國際熱門新聞

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

老公出軌！正宮看YT「自製炸彈」藏小三車底

即／以色列開戰　防長證實對伊朗發動打擊

怕惹火習　白宮下令暫擱置4200億對台軍售

美以聯手突襲伊朗　首波預計連打4天

即／日本滑雪場「雪崩」　台灣2旅客遭捲入

即／伊朗陸軍總司令哈塔米身亡！

即／伊朗「展開反擊」揚言毀滅性報復

即／以軍證實：伊朗發射飛彈「抵達以色列」

比爾蓋茲「外遇對象」長相曝光！

台女童遭肘擊　澀谷撞人惡女疑現身發文

伊朗放棄囤核武材料　川普：將做出重大決定

即／伊朗遭轟！「哈米尼最新行蹤」曝

即／美聯：美國參與「以色列炸伊朗」！

更多熱門

相關新聞

川普真的對伊朗開火　民主黨議員炸鍋

川普真的對伊朗開火　民主黨議員炸鍋

美國總統川普今天對外宣布，美軍已對伊朗展開軍事行動。消息一出，民主黨陣營隨即反彈。亞利桑那州聯邦參議員加勒戈（Ruben Gallego）公開質疑出兵的正當性與合法性，直言不應讓勞工家庭的子女，為一場尚未向美國人民清楚說明的戰爭付出生命代價。

即／以國電視台：空襲伊朗取得「巨大成功」

即／以國電視台：空襲伊朗取得「巨大成功」

美以「以打促談」逼政權更迭　伊朗反轟美軍中東基地

美以「以打促談」逼政權更迭　伊朗反轟美軍中東基地

美以空襲伊朗　觀光署：暫無台灣團通報

美以空襲伊朗　觀光署：暫無台灣團通報

即／以色列急召預備役2萬人　卡達擊落飛彈

即／以色列急召預備役2萬人　卡達擊落飛彈

關鍵字：

伊朗美國川普卡達巴林以色列杜哈科威特

讀者迴響

熱門新聞

即／美軍「第五艦隊」基地　遭伊朗襲擊

父病危拔管！手搖店老闆「堅持不准假」　媽求情也挨罵

5歲兒墜嘉南大圳亡！母心碎：能不能說只是玩笑

人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險套

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

單獨進出張立東家！熊熊認了曾經超越純友誼

新北男兩度闖房性侵堂姊！她熟睡驚醒…見堂弟同床崩潰

五歲童墜入嘉南大圳　找到已成冰冷屍

今彩539頭獎「開出3注」！　3000萬落在3縣市

老公出軌！正宮看YT「自製炸彈」藏小三車底

即／以色列開戰　防長證實對伊朗發動打擊

掌舵金錢豹21年　董事長糖尿病離世

怕惹火習　白宮下令暫擱置4200億對台軍售

明天雨區擴大轉涼　周日回暖半個台灣濕答答

台股周一恐一次奉還？專家：可能又是無眠之夜

更多

最夯影音

更多
芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網

芋頭西米露、夜來都女生？　1歲弟奶音唸唐詩萌翻全網
驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

驚悚畫面曝！女大生連假騎車北上獨旅　台北港外慘被曳引車輾死

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

「費仔？我很喜歡！」費爾柴德笑稱滿意這綽號　遺憾龍恩退賽

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

阿富汗奪15哨所！　巴基斯坦宣布：全面開戰

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

徐若熙火球壓制自己人　曾豪駒大讚！也點出中華隊此戰敗因

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面