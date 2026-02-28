CNN：不顧鄰國關係也要報復！伊朗不惜一切代價懲罰美國

▲伊朗疑同步對多個駐有美軍的國家發動報復攻擊，圖為美海軍第五艦隊駐巴林總部遭飛彈攻擊爆炸。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

美國與以色列對伊朗發動空襲後，中東情勢急遽升溫。美國有線電視新聞網（CNN）引述多方消息指出，德黑蘭似乎正同步對多個駐有美軍的國家展開攻擊行動，規模與強度前所未見，顯示伊朗打算對華府採取強硬報復。

報導指出，從杜拜沿海到卡達首都杜哈市區，都陸續傳出爆炸聲響。目前尚無法確認，這些聲音究竟是飛彈遭到攔截，還是直接命中目標所致。

▼一枚伊朗彈道飛彈擊中了美國海軍第五艦隊駐巴林總部支援基地（NSA）。



Footage of an Iranian ballistic missile slamming into the headquarters of the US Navy's 5th Fleet at Naval Support Activity (NSA) Bahrain earlier today. pic.twitter.com/6omkCrLy2u — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 28, 2026

CNN分析，伊朗當局將此刻視為關鍵時點，因此行動節奏迅速且態度強硬。去年6月，美以曾針對伊朗的彈道飛彈庫實施打擊，削弱其報復能力。如今外界推測，伊朗可能在仍具備一定軍備的情況下提前動用相關武器。

報導也提到，伊朗似乎未顧及與周邊國家的外交關係，而是鎖定所有設有美軍基地的地點。卡達、巴林與科威特等國都被點名為潛在目標。

隨著緊張升高，美國駐中東多國使館已發布警示，呼籲僑民暫時留在安全地點，避免外出。相關國家包括以色列、阿拉伯聯合大公國、巴林、科威特、卡達及約旦。美國駐巴林使館也在社群平台X發文，提醒在當地的美國公民檢視個人安全計畫，並提高警覺，以防後續可能出現更多襲擊。

另一方面，伊朗官方媒體引述伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guard）說法指出，為回應美國與以色列空襲伊朗城市，已對中東地區4處美軍設施展開攻勢。同時也宣稱，已向以色列發射首波無人機與飛彈。