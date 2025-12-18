結婚就賺12萬元　人夫「紙上婚姻」25年只見過妻1次

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名男子阿強（化名）25年前透過朋友介紹，與中國籍女子小美（化名）結婚，目的是為了獲取12萬元報酬；後來小美因逾期居留遭強制出境，但名義上仍是他的妻子，他覺得不妥，這才向法院提告確認婚姻無效，最終獲得勝訴。

▲阿強表示，他和小美只是「紙上婚姻」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿強在判決書中主張，他接受朋友介紹，在2000年11月前往中國與小美辦理假結婚，並在隔年1月於台灣辦理結婚登記，好讓小美能夠以探親的身分入境台灣工作；而小美來到台灣之後，雙方只在辦理入境事務時見過一次，之後就沒有見面、聯繫，直到2003年7月小美才出境離台。

阿強表示，當初和小美假結婚只是為了賺取12萬元報酬，雙方並無結婚真意，雖然假結婚的事情涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，但由於案件已經超過追訴期時效，檢方予以不起訴處分，他這才決定向法院提告確認婚姻無效。

小美經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀答辯或陳述。而在小美因逾期居留遭強制出境前所製作的調查筆錄中，她也坦言入境台灣之後，一直都住在同鄉家中，並未與阿強共同生活。

法官認為，阿強為了12萬元報酬與小美假結婚，兩人在台灣期間沒有共同生活，小美出境之後也未再返台，這顯然與一般夫妻共同生活勉力經營婚姻關係的情況不同。

法官表示，阿強和小美雖然有辦理結婚登記，卻沒有共組家庭的結婚真意，婚後也沒有同居共營婚姻生活，可見雙方的結婚登記僅徒具形式，沒有締結婚姻的真意，阿強請求認定雙方婚姻關係無效，為有理由，最終裁定准許。