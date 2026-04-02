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VTuber梅奧奧遭前男友毀滅式爆料「曖昧多男」！經紀公司宣布解約

▲▼梅奧奧被前男友毀滅式爆料，公司宣布解約。（圖／翻攝X／預見娛樂）

▲梅奧奧被前男友毀滅式爆料，公司宣布解約。（圖／翻攝X／預見娛樂）

記者柯振中／綜合報導

台灣虛擬主播（Vtuber）圈近日爆出八卦，隸屬預見娛樂「ælis」團體的成員梅奧奧，因與實況主前男友的感情私事搬上檯面，引發軒然大波。男方指控其交往期間與多名異性曖昧，甚至聯合前任共同爆料，導致社群風向陷入大戰。預見娛樂於2日發出公告，以隱瞞重要資訊及洩漏公司機密為由，正式解除雙方經紀合約，所有演藝活動即刻停止。

交往2個月爆分手擂台　實況主前男友開台丟截圖

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這起風波源於「Apex英雄」實況主玉米咪的控訴。他宣稱與梅奧奧僅維持68天的短暫戀情，並在分手後透過直播展示大量對話紀錄，質疑女方在感情存續時與其他男性互動過於親密。由於爆料內容甚至找來更前任的男友背書，並登上網路節目同步發聲，讓事件從私人情感糾葛演變成台V圈的公眾焦點。

▼VTuber梅奧奧分手，遭前男友毀滅式爆料，公司宣布解約。（圖／翻攝臉書／預見娛樂）

▲▼VTuber梅奧奧分手，遭前男友毀滅式爆料，公司宣布解約。（圖／翻攝臉書／預見娛樂）

社群風向兩極化　「毀滅式操作」vs「邊界感模糊」

面對男方的強硬指控，網路評論呈現兩極反應。部分網友批評梅奧奧在兩性關係上的處理缺乏邊界感。但也有許多網友質疑，男方公開私訊的動機，認為其「不自殺聲明」與行為帶有強烈的報復心理，給人「愛不到就毀掉」的負面觀感。儘管梅奧奧後續在實況中回應，不過並未平息風波，反而再度引起質疑。

違反合約誠信義務　經紀公司祭出重手止血

對此，預見娛樂2日中午發布聲明，指稱梅奧奧因違反合約中應盡的重要義務，並流出公司內部機密，已嚴重損害雙方的互信基礎。

公司強調，此次解約純屬個人行為與合約履行問題，呼籲外界切勿將怒火延燒至同箱的其他成員。官方更在第一時間封存所有影音頻道與社群帳號，展現快速切割的態度。

出道僅4個月即退場　紀念商品開放申請退貨

據了解，梅奧奧去年12月才剛出道，憑藉雜談與占卜風格累積超過4.5萬名粉絲，如今因私生活爭議僅活動4個月便慘澹收場。針對已購買但尚未收到的「出道紀念商品」，經紀公司公告退款申請將受理至4月底。至於她參與的合作節目，後續更動則交由主辦單位另行發布。

 
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