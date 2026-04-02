凱道動員翻車？四叉貓爆館長「便當才賣50份」：我去擺香腸攤都贏

▲網紅「館長」陳之漢。（圖／記者周宸亘攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨3月29日在凱達格蘭大道舉辦「上凱道討公道」活動，聲援因涉京華城案一審遭判17年的前主席柯文哲，現場人數卻引發爭議。民眾黨方面宣稱當天湧入約8萬人，不過長期觀察政治活動的網紅四叉貓（劉宇）則估算，實際人數頂多約8000人，兩者落差巨大，引發外界熱議。

館長轟「數椅子」 質疑刻意帶風向

針對人數爭議，網紅館長（陳之漢）在直播中點名批評四叉貓，質疑對方刻意在活動開始前就到場拍攝空椅畫面，再上傳網路營造人潮稀少的印象。他表示，類似情況在各種遊行活動中屢見不鮮，「兩點開始，他一點就會去拍照」，直言這種操作是在吸引流量與抖內。

▲網紅「四叉貓」。（圖／記者黃資真攝）

四叉貓反擊：人少怪我？還酸便當只賣50份

對此，四叉貓2日於社群平台發文反擊，語帶無奈又帶諷刺表示，「329那天台灣民眾黨就真的叫不出人啊」，強調自己只是如實觀察，並反問「凱道只有動員八千人是能怪我嗎？」他更直言，人數不足並非自己造成，「人少又不是我害的」，質疑館長為何針對他開罵。

此外，四叉貓也進一步開酸館長的動員效果，稱對方每替民眾黨站台一次，「活動人數就又少了一些」，甚至連現場販售的便當也「整個凱道只賣出50份」，還笑稱「我去擺香腸攤的生意說不定都會贏館長」。

便當與動員費再掀話題

另一方面，外界也傳出有支持者北上參與活動需支付500元車資，並加價200元購買館長便當。對此，館長日前在直播中回應，對相關說法不以為意，直言「愛怎麼講怎麼講」，並澄清實際便當訂單僅約50至60份，並未如外界傳言般大量訂購。