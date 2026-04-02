一出國就便祕！「卡關真相」曝光　專家教7招順暢了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人都有這樣的經驗，平常排便順暢，一旦踏上旅程就卡住。對此，營養功能醫學專家劉博仁發文解析，旅行便秘不只是因為「吃得不一樣」，更是因為身體整體的生理節奏被打亂。他指出，從生理時鐘到飲水習慣的改變，都是讓腸道進入「休假模式」的主因，並提供7大招讓旅客在國外也能「輕鬆開機」。

為什麼一旅行就便秘？專家揭5大「腸道罷工」真相

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劉博仁表示，旅行時腸道也會有時差。由於腸蠕動與自律神經密切相關，一旦跨時區、熬夜或早起，腸道就會因節律被干擾而停止運作。此外，飛機環境乾燥、旅途中刻意減少喝水、蔬菜攝取不足，甚至是因為不習慣使用公共廁所而「憋便」，都會壓抑排便反射，導致腸道變得遲鈍。

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

腸道也要開機！起床「第一杯溫水」是關鍵

想要預防旅途中的負擔，劉博仁建議，每天起床後應先喝一杯溫開水，這就像是腸道的開機鍵，若能加入一點檸檬或少許鹽巴，促進蠕動的效果更佳。

醫師傳授順暢秘訣：早餐後15分鐘是黃金時段

同時，劉博仁也整理出7個實用的預防習慣，幫助旅客維持腸道節律：

1.起床一杯溫水：最簡單的催便劑。

2.固定排便時段：建議早餐後10–15分鐘去坐一下，訓練腸道反射。

3.補充纖維與益生菌：飯店早餐可多吃燕麥、地瓜；旅行前3–5天即可開始吃益生菌穩定菌相。

4.刻意增加水分：建議比平常多攝取20–30%的水，尤其在炎熱或步行較多時。

5.補充腸道益生菌（很關鍵）：維持腸道菌相穩定，降低便秘與腹脹。

6.適度活動：每日散步或拉伸，但不是暴走。

7.必要時準備溫和輔助：例如鎂與洋車前子殼，比瀉藥更安全溫和。

▲如何預防旅行便秘。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

最後，劉博仁也提醒，身體喜歡的是「穩定與節奏」，當我們離開熟悉的生活環境，腸道也會不知所措；所以只要掌握幾個關鍵習慣，「多喝水」、「有纖維」和「固定節奏」，那麼你的腸道，就會陪你一起好好旅行。

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