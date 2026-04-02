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1000萬買的「木乃伊是真屍」　一票人看了超暈！科博館：有感情了

▲▼國立自然科學博物館展出真實的木乃伊，引發網友討論。（圖／翻攝自《國立自然科學博物館》粉專）

▲國立自然科學博物館展木乃伊是真的。（圖／翻攝自《國立自然科學博物館》粉專，下同）

網搜小組／劉維榛報導

體質敏感的人要注意！一名網友分享，台中科博館生命科學廳二樓的木乃伊其實是真實遺體，且當年是從法國收藏家手中以約千萬元購入。消息曝光後，不少網友崩潰坦言，「去到那個展廳就頭暈到不行」、「回家發燒，被阿嬤抓去收驚」。科博館小編也親自回應，「祂是我們的好夥伴，有感情了」。

一名網友在Threads分享一個冷知識，台中科博館生命科學廳二樓展示的木乃伊，其實是真正的人體遺骸，當年還是從一名法國收藏家手中，以約千萬元台幣購入。

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消息曝光後，不少網友發毛回應，「聽有靈異體質的朋友說，去到那個展廳就頭暈到不行」、「小時候去看過，回家有些奇怪，不舒服跟發燒，被我阿嬤抓去收驚，好幾天洗澡都要洗符水（應該要標示敏感體質止步）」、「多年前去看一次，不知道為什麼就是覺得陰陰的，待不下去想快點離開，原來是真的」、「難怪當年我一直感覺渾身不對勁，很毛頭暈到不舒服」。

也有網友直呼，「還有個冷知識：以前木乃伊會被當藥材吃」、「覺得要算是半個台灣人了！畢竟祂住在台中真的很久了」、「慈湖裡面也有真屍，還兩具」、「慈湖兩具也是真的喔，每年維護要花千萬」、「自從我知道以前歐洲人會吃木乃伊來醫病後，我就覺得不驚訝了」。

4月底前暫停開放別撲空！館方小編：與這位夥伴有感情了

對此，國立自然科學博物館小編也現身回應，「祂是我們的好夥伴，有感情了」，接著提醒該展區正在進行空調系統更新，自2月24日至4月30日暫停開放，遊客若連假想來看兩千多年「埃及木乃伊本人」，注意別撲空了。

事實上，館方曾說明，因為處理手法、保存狀況完全符合世稱史學之父Herodotos所謂的「上等高質木乃伊」，除了展現古埃及人防腐技術、震撼展示效果，還具有極大的研究潛力，「是相當有價值的標本收藏。」而該展區5月展區再度開放時，會怕的民眾務必自行評估再朝聖，千萬別勉強。

▼目前展區暫停開放。

▲▼國立自然科學博物館展出真實的木乃伊，引發網友討論。（圖／翻攝自《國立自然科學博物館》粉專）

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