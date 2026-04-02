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美國史上最惡性犯罪者　Netflix紀錄片真實揭露權貴階級駭人醜聞

文／人物誌

Netflix於2020年推出的犯罪紀錄片《傑佛瑞·艾普斯坦：上流濁水》，隨著美國政府公佈關於傑佛瑞艾普斯坦的調查文件後，這部記錄最具權勢性犯罪者的紀錄片，再次受到全球千萬觀眾注意。紀錄片以作家James Patterson的同名調查書籍為基底，在共計四集的片長中，紀錄了傑佛瑞艾普斯坦如何施行性犯罪、操控司法及媒體風向，透過律師、記者、受害人們的訪問，一同揭露史上最惡劣的未成年性剝削罪犯。

▲Netflix犯罪紀錄片《傑佛瑞·艾普斯坦：上流濁水》再次受到注意。（圖／翻攝自Jeffrey Epstein: Filthy Rich Netflix官方預告，下同）

化身金融天才的性罪犯，運用錢財與權力試圖隻手遮天

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傑佛瑞艾普斯坦從物理學教師，到加入貝爾斯登公司成為交易員，專門為富豪們制定財務計畫及建議，在不斷取得驚豔華爾街的成功操作之後，艾普斯坦成立了「傑艾普斯坦公司」（J. Epstein & Co.），並為他迅速累積驚人財富。作為金融天才，艾普斯坦於佛羅里達州棕櫚灘、法國巴黎、新墨西哥州均有購入奢華別墅，甚至購入名為「小聖詹姆士島」的私人島嶼作為私人招待所，同時也是禁錮受害者們的煉獄。

紀錄片透過倖存者的敘述，講述艾普斯坦不同時間線下的犯行，起初透過200美金誘騙無知青少女為其按摩，再進一步要求提供更多性服務；甚至之後透過類似「性交易金字塔」的制度，施以小惠讓受害者成為招募者，讓愈來愈多的青少女前往位於棕櫚灘的淫窟。即便偶有家長致電警局檢舉其可疑舉動，但案件調查卻因艾普斯坦操弄而受壓制，紀錄片真實刻劃錢與權是如何掩蓋艾普斯坦的犯行，揭露難以輕易碰觸的權貴醜聞。

不合理的認罪協商震驚世人，離奇身亡更令案件撲朔迷離

經歷棕櫚灘警方與聯邦調查局的長期調查，以及被害者及相關人士的挺身而出，以為便能將艾普斯坦關入大牢，終生囚禁在如他般陰暗骯髒的角落，卻不料檢察官艾科斯達（Alexander Acosta）竟在受害人不知情的情況下，擅自與艾普斯坦達成認罪協商，這份協商使艾普斯坦得以逃過長期監禁，僅被判處18個月監禁，期間更是享有一週六天的「工作假釋」，極不合理的量刑帶給所有人震驚與疑惑，檢察官艾科斯達多次拒絕紀錄片團隊採訪，理由為何也無從得知。

隨著2018年上訴審查，使受害者得以擁有公開指控的機會，並撤銷先前不公的認罪協商，然而艾普斯坦隔年於獄中身亡，死因涉及的陰謀與猜測暫先不論，如此詭異的死亡時點，只讓真相的一部分埋沒於時代洪流。《傑佛瑞·艾普斯坦：上流濁水》最有力的地方，在於它將案件資料與當事人訪問作整合，使艱深難懂的攻防能讓觀眾理解；此外，製作團隊將焦點放在受害者的敘事方式，比起如新聞般講解案情，更凸顯受害者勇敢發聲的不容易。

近年來，Netflix推出許多揭露駭人犯行的紀錄片，透過紀錄片的推出，讓人們知道惡行不會因為肉體消亡而被遺忘，也讓受有相同傷害的人，獲得挺身而出的勇氣。

延伸閱讀

《以倖存者之名：深入韓國慘案》：從倖存者的雙眼窺探悲劇，紀錄群眾集體創傷的至暗時刻

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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