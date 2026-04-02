老人、年輕人都會！「滑手機1舉動」不戴耳機　網噴：超沒禮貌

▲在公共場合看影片超大聲，讓原PO直呼超煩躁。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友抱怨，常在公共場所遇到有人用手機看影片、滑短影音，突如其來的配音和音效讓他超煩，也懷疑是不是愈來愈多人都不戴耳機了。貼文曝光後，引發大批苦主共鳴，直呼真的很沒禮貌，但也有人認為，可能和手機取消耳機孔、長輩不會用藍牙耳機有關。

一名網友在臉書《一個他媽的社團》表示，不知道是不是自己太敏感，但近來真的常常遇到有人直接用手機外放看影音內容，不論是在車上、餐廳、候診區，甚至一些原本應該相對安靜的空間，都會突然冒出影片配音、背景音樂，或是短影音那種重複又洗腦的音效，讓人想忽略都很難。

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文章曝光後，不少網友也抱怨，「真的很沒禮貌的大聲」、「老人居多....而且都是看大陸劇」、「我也是到哪都遇到，坐火車、在醫院隔壁都大聲外放，還有那種短片狂笑聲一直重複的」、「高雄捷運也不少這種人，老人、年輕的、小朋友都有」、「曾遇過音樂放很大聲，會跟著唱歌，歌還唱得很難聽的類型，讓我很困擾」。

耳機孔消失！網幫緩頰：長輩不會用藍牙耳機



不過也有人解釋，「自從傳統耳機插不了手機之後，這樣的情況越來越多，有些長輩根本不知道藍牙耳機怎麼用」、「我搭車遇過看影片很大聲的，提醒之後對方才發現自己耳機沒插好」。