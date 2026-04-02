　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老人、年輕人都會！「滑手機1舉動」不戴耳機　網噴：超沒禮貌

▲▼滑手機,追劇,看YouTube,看影片,男友,直男,薪水小偷,偷懶。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲在公共場合看影片超大聲，讓原PO直呼超煩躁。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友抱怨，常在公共場所遇到有人用手機看影片、滑短影音，突如其來的配音和音效讓他超煩，也懷疑是不是愈來愈多人都不戴耳機了。貼文曝光後，引發大批苦主共鳴，直呼真的很沒禮貌，但也有人認為，可能和手機取消耳機孔、長輩不會用藍牙耳機有關。

一名網友在臉書《一個他媽的社團》表示，不知道是不是自己太敏感，但近來真的常常遇到有人直接用手機外放看影音內容，不論是在車上、餐廳、候診區，甚至一些原本應該相對安靜的空間，都會突然冒出影片配音、背景音樂，或是短影音那種重複又洗腦的音效，讓人想忽略都很難。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章曝光後，不少網友也抱怨，「真的很沒禮貌的大聲」、「老人居多....而且都是看大陸劇」、「我也是到哪都遇到，坐火車、在醫院隔壁都大聲外放，還有那種短片狂笑聲一直重複的」、「高雄捷運也不少這種人，老人、年輕的、小朋友都有」、「曾遇過音樂放很大聲，會跟著唱歌，歌還唱得很難聽的類型，讓我很困擾」。

耳機孔消失！網幫緩頰：長輩不會用藍牙耳機

不過也有人解釋，「自從傳統耳機插不了手機之後，這樣的情況越來越多，有些長輩根本不知道藍牙耳機怎麼用」、「我搭車遇過看影片很大聲的，提醒之後對方才發現自己耳機沒插好」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紅到上《RM》！他餐廳脫序「暴打女BJ、室內抽菸」
美軍狂炸28大坑「狠斷伊朗追殺道路」　F-15E墜毀處驚見巨
明全台有雨　北部有較大雨勢
巴林改口「喊動武」！　籲聯合國授權：至少護航荷莫茲海峽6個月
跑山獸被轟賞金獵人！山友曝「家屬溝通內幕」：10萬已經算很少

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

前員工爆YTR酷嗆「台灣人就是自卑」！Cheap點頭：只是沒人說破

跑山獸被轟賞金獵人！山友曝「家屬溝通內幕」：10萬已經算很少了

4袋廚餘狂倒排水溝！廟志工辯稱「餵魚」...網友全怒了

「天素地蔬」沒諧音哏？他8字破解藏旋律　網笑瘋：從素食唱到肉食

國5北向紫爆「時速僅18公里」　國道上午3事故影響車流

桃園火舞表演　女演員下半身著火「現場沒人救」影片曝！網喊荒謬

快訊／台東高溫警示　有焚風「上看36度」

「誤信苗栗人造雨」喊國賠！正妹司機致歉：泡水遊覽車200萬不修了

YTR酷遭爆嗆「台灣人就自卑」！粉絲怒退追...訂閱數1天掉2萬

高雄春捲67人中毒　業者嗆「說停業就停喔？查錯誰賠？」網友怒了

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

前員工爆YTR酷嗆「台灣人就是自卑」！Cheap點頭：只是沒人說破

跑山獸被轟賞金獵人！山友曝「家屬溝通內幕」：10萬已經算很少了

4袋廚餘狂倒排水溝！廟志工辯稱「餵魚」...網友全怒了

「天素地蔬」沒諧音哏？他8字破解藏旋律　網笑瘋：從素食唱到肉食

國5北向紫爆「時速僅18公里」　國道上午3事故影響車流

桃園火舞表演　女演員下半身著火「現場沒人救」影片曝！網喊荒謬

快訊／台東高溫警示　有焚風「上看36度」

「誤信苗栗人造雨」喊國賠！正妹司機致歉：泡水遊覽車200萬不修了

YTR酷遭爆嗆「台灣人就自卑」！粉絲怒退追...訂閱數1天掉2萬

高雄春捲67人中毒　業者嗆「說停業就停喔？查錯誰賠？」網友怒了

台東紅土孕育希望！浪凡基金會助偏鄉棒球少年圓夢　鎖定U18潛力新星

又見行人地獄！屏東母子走斑馬線　右轉轎車撞倒孩童逃逸

Vicky崩潰認情緒失控！孩子一句話就引爆　無奈吐心聲：真的忍不住

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

花蓮漁港友善釣魚區稽查！科技執法發現10件違規　蒐證開罰

邦力多未出賽？悍將回應感冒缺陣已歸隊　申皓瑋背部不適下放二軍

老後如何「善終走得快？」　50歲做這件事都來得及

太原餐館每晚提供1元便當給外賣小哥　持續一年20分鐘全賣完

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

陳星旭陪王玉雯坐雲霄飛車「靈魂出竅」崩潰　反差萌翻網：太好嗑

大蛇丸放閃「女友來找我玩」　Fred挖坑想看她還洋蔥臉

生活熱門新聞

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

尋獲失蹤47天山友　跑山獸索費遭批！律師挺

快訊／強對流！　大雷雨擴4縣市

高雄春捲67人中毒　營養師揭「2高風險食材」易成中毒來源

今「觀音生」！　菩薩加持3生肖發大財

結帳「都會被問1句」客超不爽！店員吐內幕

高雄春捲67人中毒　業者嗆「查錯誰賠？」網友怒了

跑山獸收費被轟　本人回應了

「誤信人造雨」喊國賠！正妹司機致歉

他曝LINE「1功能」超少人用　對方感動：你是第一個

快訊／全台變天！　7縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

北市幼兒園遭掃射！夜班男嫌吵白天開槍洩憤被起訴

北市幼兒園遭掃射！夜班男嫌吵白天開槍洩憤被起訴

台北市文山區黃姓男子不滿隔壁巷子的幼兒園傳出聲響，打擾到他白天補眠，持拍賣平台買到的空氣槍射擊，金屬子彈射入幼兒園外牆、玻璃門，老師孩子都被槍聲嚇到，台北地檢署指揮警方搜索查扣3把制式、非制式空氣槍，2日依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪提起公訴。

嫌鄰居榔頭敲地太吵　瑞典鋼刀狂刺11下

嫌鄰居榔頭敲地太吵　瑞典鋼刀狂刺11下

Google發表Veo 3.1 Lite主打低價策略

Google發表Veo 3.1 Lite主打低價策略

半夜被嗡醒「靠手機打到蚊子」不用5分鐘

半夜被嗡醒「靠手機打到蚊子」不用5分鐘

聽「不明噪音」進門就殺　恐怖鄰居判8年4月

聽「不明噪音」進門就殺　恐怖鄰居判8年4月

關鍵字：

手機耳機短影音公共場所噪音沒禮貌藍牙

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面