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跟銀行貸款6000萬　他靠1招「套利1000萬」：活用房產就是提款機

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝） 

▲有人抵押房產買美債。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日電商名人「486先生」陳延昶發文分享，友人受其理財文章啟發，將名下房產抵押貸款，並將資金投入美債市場，藉由固定收益與貸款利息的利差，每年成功創造約90萬的被動收入。他強調若不懂靈活運用，守著房子也缺乏流動性，不妨善用低利環境賺錢。

友人抵押房產買美債！年賺90萬被動收入

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486先生分享自身經驗，他3年前貸款6000萬元，利息2%。他將資金投入美國金融商品，挑選投報率7%至8%的標的，每年賺逾4%利差，待6年合約跑完，光套利就多出1000多萬元。

486先生接著說，友人看懂這個邏輯後，馬上盤點資產，將房子抵押貸款3000萬元，並選擇穩健的投資標的，買進美債，票息為5.75%。他估算，扣除需支付銀行的利息成本，對方每年約能多出90萬元的被動收入。

活用資產賺利差！他籲培養專業理財思維

486先生坦言，這類產品雖非零風險，但在現今的國際金融環境下，風險極低。他也說，這就是懂得理財和活用資產的差別，很多人以為守著一間房子就是資產，但在他看來，若沒有流動性，有只是看得到卻吃不到的數字，若懂得用低利環境進行利差交易，讓銀行幫忙賺錢，才是真正專業的理財思維。換言之，不懂理財，資產就形同死水；懂得活用，房產就是提款機。

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